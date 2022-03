7 consigli per trattare la stitichezza in casa

La stitichezza è un sintomo, non un malattia. Ma non va presa alla leggera. Al netto dell'importanza di una visita dal medico, ecco alcuni rimedi casalinghi.

La stitichezza è un sintomo, non una malattia. Sebbene la maggior parte delle cause siano benigne, a volte può essere un segnale di avvertimento per malattie più maligne come l’ipotiroidismo, il diabete, il morbo di Parkinson, la celiachia, il cancro al colon, la diverticolite e la malattia infiammatoria intestinale.

I metodi per trattare la stitichezza dipendono dalla causa sottostante e dalla durata della sua presenza. Esistono modi, però, in cui possiamo alleviarla a casa. È importante tenere presente, comunque, che se si soffre di altri effetti indesiderati, è necessario fissare un appuntamento il prima possibile con un medico.

Acqua

La stitichezza si sviluppa a causa della disidratazione nel colon. Mantenere il corpo adeguatamente idratato significa che meno acqua viene prelevata dal colon. Questo mantiene le feci morbide, permettendo così che passino più facilmente. Si consiglia di bere almeno 8 bicchieri d’acqua ogni giorno affinché il metabolismo del corpo funzioni senza intoppi.

Yogurt

I probiotici, i batteri benefici presenti nello yogurt, possono alleviare i problemi digestivi.

Melassa nera da canna da zucchero

La melassa nera da canna da zucchero (di Blackstrap, in inglese) aiuta ad alleviare la stitichezza, soprattutto assumendone un cucchiaio prima di andare a letto.

Semi di sesano

Se si soffre di stitichezza, bisogna cospargere alcuni semi di sesamo su insalata, yogurt o frullato. Un cucchiaio di semi di sesamo contiene circa 1,1 g di fibra che aiuta a ridurre la stitichezza.

Banane

Mentre le banane acerbe possono causare stitichezza, le banane mature possono aiutare ad alleviarla.

Prugne

Le prugne, in particolare quelle secche, possono alleviare la stitichezza perché sono una fonte ricca di fibre insolubili e di sorbitolo, che è un lassativo naturale.

Aromaterapia

Limone, arancia, rosmarino, basilico dolce, finocchio e menta piperita sono i migliori aromi per battere la stitichezza.

