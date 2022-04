6 alimenti essenziali per la salute delle donne

Ecco alcuni alimenti utili per la salute delle donne, anche per quelle che non hanno intenzione di dare alla luce un bambino.

Anche i bambini conoscono l’importanza dell’alimentazione. Un’adeguata selezione di prodotti può aiutare a perdere peso, a mantenere il corpo in buona forma e a prevenire lo sviluppo di alcune malattie.

La nutrizione complessa e varia è particolarmente importante per le donne per la loro ‘missione’ di far nascere bambini sani. E anche se alcune donne non dovessero essere interessate alla procreazione, è sempre meglio conoscere alcuni prodotti utili per la salute intima.

Broccoli

I broccoli e altre piante simili (come i cavolfiori e i cavolini di Bruxelles) svolgono un ottimo lavoro per prevenire la comparsa di cellule tumorali. Una tazza di broccoli, per esempio, contiene un apporto giornaliero di vitamina C.

Pompelmo

Questo frutto ricco di vitamina C migliora la funzione immunitaria, aiuta a bruciare i grassi, combatte l’affaticamento, migliora il metabolismo e ha anche un effetto antifungino e anti-battericida.

Spinaci

Gli spinaci, così come altre verdure verdi (come la lattuga e il prezzemolo) possono aiutare a rallentare l’invecchiamento. Gli spinaci, ad esempio, contengono molte proteine, vitamine, oligoelementi e fibre utili. È considerato un prodotto a basso contenuto calorico e quindi adatto a chi sta tenendo sotto controllo il proprio peso.

Barbabietola

È ricca di potassio, ferro, magnesio, iodio, acido folico e molti altri elementi utili. Di conseguenza, può aiutare il corpo a combattere le cellule tumorali e l’infiammazione. Inoltre, il succo di barbabietola può diminuire la pressione alta.

Mirtillo

I mirtilli hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Possono ridurre il rischio di malattie cardiache, diabete e artrite, oltre a supportare la funzione cerebrale.

Yogurt

Come ogni prodotto lattiero-caseario fermentato, incluso il kefir, lo yogurt contiene probiotici sani, microrganismi che possono proteggere il corpo. Aiuta anche a regolare il lavoro del tratto gastrointestinale, oltre a ridurre il rischio di ulcere gastriche e infezioni vaginali.

