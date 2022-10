5 cibi da non assumere insieme alla Coca Cola

La Coca Cola è una delle bevande zuccherate più popolari al mondo. Quando la si chiama in causa, si consiglia di contenerne l’assunzione in quanto, essendo come già detto ricca di zuccheri, è tutto tranne che un’alleata della linea. Parlare di Coca Cola vuol dire anche prendere in considerazione alcuni alimenti che è meglio non assumere in combinazione con questa bevanda. Quali sono? Nelle prossime righe, ne abbiamo individuati cinque.

Caramelle alla menta

Parlare di alimenti che è bene non assumere in concomitanza con la Coca Cola significa, per forza di cose, chiamare in causa le caramelle alla menta. I video delle bottiglie di Coca Cola che esplodono quando si mette dentro un pacchetto di Mentos hanno fatto la storia del web.

A cosa è dovuta questa reazione? Al fatto che, in virtù della superficie ruvida delle caramelle, si concretizza un’interruzione dell’attrazione tra le molecole d’acqua presenti nella Coca Cola, con conseguente aumenta della presenza di anidride carbonica. Attenzione: associare Coca Cola e caramelle alla menta non mette certo lo stomaco a rischio di esplosione. Di certo c’è che, così facendo, ci si espone a un alto livello di dolore.

Caffè

Associare Coca Cola e caffè espone a un maggior rischio di disidratazione. Inoltre, mescolare queste due bevande aumenta l’acidità di stomaco.

Latte

Quella tra Coca Cola e latte è un’altra combinazione da evitare. Il motivo? Il fatto che la celebre bevanda provoca la coagulazione del latte. Complessivamente, perché la trasformazione avvenga ci vuole circa un’ora.

Alimenti contenenti peperoncino

Il peperoncino è un alimento termogenico, in grado cioè di provocare un aumento della temperatura corporea. La Coca Cola in queste condizioni si trasforma in acido solforico, con ovvio aumento del grado di acidità della mucosa dello stomaco e maggior rischio di ulcere.

Panettone

Simbolo della tradizione gastronomica milanese, il panettone è ricco di zuccheri. Mangiarne una fetta accompagnandola con un bicchiere di Coca Cola espone a un maggior rischio di avere a che fare con picchi glicemici.

