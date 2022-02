5 cambiamenti fisici che avvengono in menopausa

Con la menopausa, il corpo e la mente di una donna cominciano a subire vari cambiamenti, molti dei quali possono renderla frustrata e a disagio.

È PIÙ DIFFICILE CONTROLLARE LA VESCICA

Le donne possono avere dei problemi nel controllo della vescica dopo il parto, durante la gravidanza e la menopausa. Nel 40% dei casi, avviene nelle donne sopra i 40 anni.

ERRORI DI MEMORIA PIÙ FREQUENTI

Dopo i 40 anni una donna potrebbe percepire dei problemi di memoria. Non bisogna avere paura, perché è un problema non associato alla demenza. È normale diventare smemorati con l’avvicinarsi della menopausa. Tuttavia, è sempre meglio consultare il proprio medico così da avere delle rassicurazioni.

PERDITA DI CAPELLI

Per tutta la vita, la quantità di capelli che abbiamo fluttua. Per esempio, una capigliatura più piena e sana è normale durante la gravidanza, così come i follicoli che cadono una volta nato il bambino. E, a causa dei cambiamenti ormonali, la perdita dei capelli si può verificare anche con l’avvicinarsi della menopausa.

CAPELLI E PELI GRIGI

I capelli grigi fanno parte dell’invecchiamento ma deve capitare proprio dappertutto? Presumibilmente sì. Ciò non si limita solo ai capelli. Per affrontare il problema, si possono prendere in considerazione le tinture. Attenzione, però, a non utilizzare prodotti progettati per la testa su altre parti del corpo, in quanto possono contenere sostanze chimiche forti.

VAMPATE DI CALORE

Fino all’80% delle donne sperimenta le vampate di calore durante la menopausa e la ricerca suggerisce che, per alcune donne, il calore può durare dai 7 agli 11 anni. Una possibile soluzione è discuterne con uno ginecologo, che potrebbe suggerire una terapia ormonale sostitutiva. Anche i farmaci non ormonali, inclusi alcuni antidepressivi, possono essere utili. E, naturalmente, bisogna prendere in considerazione l’opzione di vestirsi con abiti più leggeri.

LEGGI ANCHE: Testosterone nelle donne, a cosa serve?