5 alimenti che non sapevi di poter congelare (e invece puoi farlo)

È una pratica quotidiana quella di congelare alimenti per consumarli successivamente. Riponiamo in freezer carne, pesce e verdure, ma oggi vi proporremo una lista di alimenti che non sapete di poter congelare.

5 cibi che si possono congelare

Congelare cibi già cotti è una pratica comune, soprattutto perché permette di risparmiare tempo e di evitare sprechi. In tal modo, è più semplice organizzare un pranzo o una cena veloce anche quando si hanno ospiti inaspettati.

Oltre agli alimenti comunemente noti, esistono alcuni cibi che normalmente non vengono congelati ma che possono tranquillamente essere conservati in questa maniera. Qui sotto vi diremo quali.

1. Bianco d’uovo

È possibile congelare i bianchi d’uovo che possono ritornare utili nella preparazione di dolci golosi.

2. Caffè

Una volta pronto, il tuo caffè può essere posto in freezer. è un’ottima idea soprattutto nel periodo estivo che ti permette di gustare un buon caffè freddo!

3. Aglio

Piuttosto che riporre nel frigo l’aglio oramai sbucciato, vi consigliamo di congelarlo. Mantiene le sue proprietà fino a 12 mesi!

4. Succo di limone

Anche il succo di limone può essere congelato. Se da una parte manterrà la sua naturale acidità, dall’altra però si ridurranno le sue proprietà vitaminiche.

5. Pesto

La preparazione può essere piuttosto lunga. Per questo motivo, è molto più conveniente prepararlo in grandi dosi e congelarlo una volta finito.

Potrete così gustarvi un buono piatto di pasta al pesto anche quando non avete tanto tempo per cucinare, poiché questo condimento mantiene tutte le sue proprietà iniziali.

