Caffè e limone per dimagrire su TikTok: è una fake news

Sui social non mancano le false notizie e quando si tratta di dimagrire, tutti vorremmo trovare l’elisir segreto che ci faccia apparire più snelli e belli. É il caso della fake news che si sta divulgando su TikTok: caffè e limone per dimagrire. Gli esperti chiariscono.

Su TikTok è stato inserito un clip con un filmato del dottor Brian Boxer Wachler, un oftalmologo di Beverly Hills che realizza video doppi come reazioni alle affermazioni mediche. Un video fake in cui sembrava lui desse la sua approvazione alla miscela di caffè e limone per dimagrire quando non l’ha mai affermato.

Gli utenti di TikTok hanno cominciato a sperimentare il miscuglio pur non sapendo che si trattasse di un video di origine illegittima e di un evidente falsa associazione di ingredienti per dimagrire nonostante alcuni utenti abbiano parlato di risultati sorprendenti.

La risposta degli esperti però vale più di ogni altro tentativo casalingo e privo di ogni fondamento scientifico:

proprio come il limone, “il caffè, caldo o freddo, non hanno mai fatto dimagrire. Per quanto riguarda il limone, è ricco di vitamina C ed è un antiossidante, ma non ha mai avuto nemmeno il minimo effetto sulla perdita di peso”, ricorda il professor Pierre Dechelotte, presidente della Società francofona di nutrizione clinica e metabolica (SFNCM).

“Non c’è assolutamente alcuna base scientifica per dire che ci sarebbe un beneficio per una perdita di peso con un obiettivo dimagrante significativo mescolando limone e caffè”, conferma anche per AFP Cécile Bétry, medico e ricercatore in nutrizione. “Se una dieta normale viene sostituita da questa miscela, si induce una restrizione calorica che sarà di fatto responsabile della perdita di peso”, ma potenzialmente generando un “effetto yo-yo”, aggiunge Béatrice Dubern, pediatra-nutrizionista.

“L’idea che la combinazione di caffè e succo di limone crei un elisir ‘brucia grassi’ è falsa. Non ci sono prove scientifiche per dimostrare che l’accoppiamento dei due promuoverebbe la perdita di peso”, ha commentato la dietologa Michelle Rauch.