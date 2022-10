3 té per pulire l’utero: ingredienti e preparazione

I tè per pulire l'utero aiutano ad eliminare i frammenti di tessuto di endometrio dopo le mestruazioni o la gravidanza. Eccone 3.

I tè per pulire l’utero aiutano ad eliminare i frammenti di tessuto di endometrio, che è il rivestimento dell’utero, dopo le mestruazioni o la gravidanza.

Inoltre, queste tisane possono essere utili anche per tonificare il muscolo uterino, perché aumentano la circolazione sanguigna nella zona e possono essere un ottimo contributo aggiuntivo per le donne che stanno provando a restare incinte, nel preparare l’utero a ricevere il feto.

Sebbene siano naturali, queste tisane dovrebbero essere sempre consumate sotto la guida di un ostetrico o di un erborista e dovrebbero essere evitate durante la gravidanza perché alcune possono stimolare l’insorgenza di contrazioni che possono creare problemi.

Zenzero

Lo zenzero è un ottimo disintossicante per tutto il corpo e, quindi, può agire anche sull’utero, riducendo eventuali infiammazioni che possono manifestarsi e migliorando la circolazione sanguigna nella zona.

Questo tè può essere una buona opzione per le donne che soffrono di dolori mestruali molto intensi o che hanno piccoli focolai di endometriosi.

Ingredienti

1-2 cm di radice di zenzero;

250 ml di acqua.

Modalità di preparazione

Portare gli ingredienti a bollore in una tegliera per 10 minuti. Quindi filtrate, e lasciate raffreddare e bevete 2 o 3 volte al giorno.

Damiana

La damiana è una pianta utilizzata da diversi secoli per aumentare la libido perché aiuta a migliorare la circolazione sanguigna nella regione intima della donna. Questa pianta, quindi, può essere un’ottima soluzione per rafforzare l’utero.

Ingredienti

Da 2 a 4 grammi di foglie di damiana essiccate;

1 tazza di acqua bollente.

Modalità di preparazione

Aggiungere gli ingredienti e lasciare riposare per 5-10 minuti. Quindi filtrate, lasciate raffreddare e bevete fino a 3 volte al giorno.

Lampone

Il tè al lampone è un rimedio casalingo moltonoto per facilitare il travaglio, tuttavia, può essere utilizzato anche dopo la gravidanza per rimuovere i frammenti di endometrio e altri tessuti che non sono stati ancora completamente eliminati, oltre a facilitare il ritorno dell’utero alla sua dimensione normale.

Il lampone agisce aumentando il tono dell’utero e stimola la contrazione, espellendo i frammenti di endometrio che si trovano al suo interno.

Ingredienti

1 o 2 cucchiaini di foglie di lampone tritate;

1 tazza di acqua bollente.

Modalità di preparazione

Unite gli ingredienti, coprite e lasciate riposare per massimo 10 minuti. Infine, filtrate, lasciate raffreddare e bevete da 1 a 3 tazze di tè al giorno.

Sebbene sia un metodo scientificamente provato e ci siano alcuni studi che indicano che il lampone non influisce sull’inizio della gravidanza, le donne incinte dovrebbero evitarne il consumo, almeno senza la guida di un ostetrico o di un erborista.

