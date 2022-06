Xanax, a cosa serve? In quanto tempo agisce e durata degli effetti

L’alprazolam, più comunemente noto con il nome di Xanax, è un farmaco indicato per il trattamento di disturbi d’ansia e di panico.

Cos’è lo Xanax?

L’alprazolam, più comunemente noto con il nome di Xanax, è un farmaco indicato per il trattamento di disturbi d’ansia e di panico. Lo Xanax fa parte di una classe di farmaci noti come benzodiazepine. È considerato un tranquillante blando.

Lo Xanax induce una sensazione di rilassamento. A dosi elevate, tuttavia, può comportare l’abuso e portare anche alla dipendenza.

In quanto tempo agisce lo Xanax?

Lo Xanax viene assunto per via orale ed è prontamente assorbito nel flusso sanguigno. In meno di un’ora è possibile inviare ad avvertire i primi ffetti sull’organismo. Il farmaco raggiunge le concentrazioni massime nel flusso sanguigno in una o due ore dopo l’ingestione.

Le persone che assumono Xanax spesso svilupperanno una tolleranza. Per queste persone, potrebbe essere necessario più tempo per sentire gli effetti sedativi dello Xanax o la sedazione potrebbe non essere così forte.

Quanto tempo ci vuole perché gli effetti dello Xanax svaniscano?

Un modo per scoprire quanto durerà un farmaco nel corpo è misurare la sua emivita. L’emivita è il tempo necessario per eliminare metà del farmaco dal corpo.

Xanax ha un’emivita media di circa 11 ore negli adulti sani. In altre parole, una persona sana media impiega 11 ore per eliminare metà della dose di Xanax. Tuttavia, è importante notare che tutti metabolizzano i farmaci in modo diverso, quindi l’emivita varia da persona a persona. Gli studi hanno dimostrato che l’emivita di Xanax varia da 6,3 a 26,9 ore, a seconda della persona.

Per la maggior parte delle persone, lo Xanax svanirà completamente dal proprio corpo entro due o quattro giorni. Ma gli effetti sedativi dello Xanax termineranno prima che il farmaco abbia effettivamente lasciato completamente l’organismo. Questo è il motivo per cui lo Xanax può essere prescritto fino a tre volte al giorno.

LEGGI ANCHE: Arnica, cos’è, efficacia ed effetti collaterali