Vuoi sostituire il sale a tavola? Scopri 7 modi per farlo

Il sale non fa bene alla salute. Può causare malattie come l’ipertensione, ostruendo le arterie. Quindi, ecco 7 soluzioni alternativi all’uso del sale.

Alga Nori

Le alghe che si trovano nel mare sono salate di per sé. Tra queste, l’alga nori giapponese è particolarmente famosa. Con questa possiamo facilmente esaltare il gusto delle verdure saltate in padella o di altri piatti. Inoltre, hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Succo di limone

Sai che in alcuni piatti il ​​succo di limone può dare l’illusione di un sapore salato? Il motivo? La vicinanza dei recettori del gusto salato e acido sulla lingua. Inserito in alcuni piatti, il succo di limone sconvolge il cervello e ciò si traduce nel sapore salato in bocca.

Sale di sedano

Il sedano è un ortaggio con valori nutrizionali molto salutari. Sebbene sia composto da sale, il sale di sedano è in realtà un’intelligente miscela di semi di sedano essiccati e conferisce il sapore salato alle pietanze.

Zenzero

Lo zenzero ha una minima componente di sale e dà sapore ai piatti. Inoltre, facilita la digestione e mantiene la flora intestinale in buone condizioni.

Gomasio

Poco conosciuto in Europa, il gomasio è un condimento giapponese che viene incorporato in tutti i piatti. La bella sorpresa? Contiene solo il 10% di sale. Quindi, ricco di vitamine B ed E, il gomasio fa anche bene alla salute.

Rafano

Il rafano è molto simile alla senape come sapore. È un ottimo esaltatore di sapidità e permette di condire tutti i piatti.

Salsa di soia

Un’altra specialità giapponese, la salsa di soia è ottenuta dalla fermentazione dei germogli di soia. Poche gocce nei piatti salano i piatti… Senza il minimo pizzico di sale.