Vladimir Putin ha il Parkinson? La lista dei possibili sintomi

Il presidente russo Vladimir Putin starebbe pianificando di dimettersi nel 2021 a causa di un problema di salute, come riportato su The Sun.

Secondo quanto riferito, Putin, 68 anni, soffrirebbe di Parkinson. Un politologo di Mosca Valery Solovei ha anche affermato che la fidanzata di Putin, Alina Kabaeva, e le sue due figlie adulte lo starebbero spingendo a lasciare l’incarico già a gennaio.

Secondo Solovei, il presidente russo soffrirebbe del morbo di Parkinson o di una condizione muscolo-scheletrica simile.

Il Sun dice: «Gli osservatori del Cremlino hanno detto che recenti filmati rivelatori hanno mostrato che Putin ha potenzialmente i sintomi del morbo di Parkinson».

«Gli osservatori che hanno studiato le riprese recenti di Putin hanno notato che le sue gambe sembrano essere in costante movimento e sembra anche soffrire mentre stringe il bracciolo di una sedia. Si nota anche che le sue dita si contraggono mentre tiene una penna e stringe una tazza con all’interno forse un cocktail di antidolorifici».

Il New York Post ha riferito che la speculazione sui piani di Putin e sulle sue presunte condizioni mediche arriva proprio mentre i legislatori russi stanno analizzando la proposta di Putin per garantire gli ex presidenti russi l’immunità da qualsiasi procedimento penale.

Se approvata, la legge darebbe a un ex presidente il diritto a un seggio a vita come senatore nel Consiglio della Federazione del Paese. Al momento, invece, i presidenti russi sono protetti soltanto dai reati amministrativi.

Un portavoce del Cremlino ha definito «sciocchezze» quanto detto dal politicologodi Mosca. Putin, invece, godrebbe di «ottima salute».