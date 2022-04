Vladimir Putin ha il morbo di Parkinson?

Un video di Vladimir Putin durante un incontro fa riaffiorare le preoccupazioni sulle sue condizioni di salute. Il presidente russo potrebbe avere il morbo di Parkinson? Maggiori dettagli in questo articolo.

Putin ha il Parkinson? Cosa appare nel video

La salute di Vladimir Putin è stata nuovamente messa in discussione a seguito di un video che lo mostra stretto ad un tavolo durante un incontro con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu.

Nel video in questione, il Presidente russo afferra il tavolo subito dopo essersi seduto e continua a stringerlo con la mano destra per tutta la durata della clip. In questi 12 minuti, lo si vede stringere il bordo del tavolo in maniera discontinua anche con la mano sinistra.

Il video ha suscitato nuove teorie sulla salute generale di Putin, poiché il pollice destro è in costante movimento. Questa irrequietezza potrebbe essere un modo per nascondere uno dei tipici tremori che caratterizzano il morbo di Parkinson.

La clip mostra Putin particolarmente irrequieto e teso in generale, mentre siede curvo e muove freneticamente su e giù gli arti inferiori e si schiarisce la gola più volte.

Le supposizioni

Richard Dearlove, ex capo dell’MI6, e Gwythian Prins, ex consigliere Nato, hanno affermato che il Presidente russo ha mostrato segni di un disturbo progressivo del sistema nervoso.

Secondo il notiziario russo Proekt, il leader russo si sarebbe sottoposto a 35 visite specialistiche endocrinologiche e a 59 visite da un medico otorinolaringoiatra tra il 2016 e il 2020.

Fiona Hill, ex ufficiale del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, ha affermato che l’aspetto gonfio del Presidente Russo potrebbe essere spiegato dall’utilizzo di steroidi per il mal di schiena dovuto ad una caduta da cavallo nel 2012. La Hill ha anche aggiunto che “potrebbe essere altro.”.

In ogni caso, Mosca continua a smentire le notizie relative a gravi problemi di salute del Presidente. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha negato che Putin fosse stato operato per un cancro alla tiroide e ha affermato che la salute del presidente è “eccellente”.

