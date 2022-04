Catherine Spaak, di cosa è morta l’attrice?

Attrice e conduttrice, Catherine Spaak è morta qualche giorno fa. In questo articolo approfondiremo le cause della sua morte.

Quali sono le cause della morte di Catherine Spaak?

Catherine Spaak, attrice e conduttrice settantasettenne, è deceduta il giorno di Pasqua, domenica 17 Aprile 2022. La sorella Agnes ha rivelato ai microfoni di “Storie Italiane” la causa della morte dell’attrice.

Proprio in quello stesso studio televisivo, la Spaak aveva rilasciato un’intervista nel 2020 in cui raccontava di aver avuto un’emorragia cerebrale con ripercussioni sulla deambulazione e sulla vista. In un secondo momento, un altro ictus avrebbe ostacolato la riabilitazione dell’attrice, che, senza demordere, era riuscita a riprendersi quasi completamente.

Purtroppo, però, a luglio dello scorso anno un terzo ictus avrebbe ulteriormente aggravato le condizioni della conduttrice.

Le parole della sorella e i funerali

“Il 25 di luglio ha avuto il terzo ictus e da allora purtroppo c’è stato un lunghissimo calvario. Posso dire, però, che se n’è andata tranquillamente, io le sono stata vicina fino all’ultimo momento“.

Queste le parole della sorella in collegamento telefonico su Rai Uno. I familiari erano a conoscenza del fatto che rimanesse poco tempo alla star televisiva.

“Voglio ricordarla sorridente. È stata una grande stella che brillerà per sempre” ha aggiunto Agnes, con un tono di voce spezzato dalla commozione.

I funerali di Catherine Spaak avverranno in forma privata e la salma dell’attrice verrà cremata, come voluto dalla stessa.

