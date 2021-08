Virologo Menichetti: “Over 50 non vaccinati? Pagheranno loro prezzo salato”

«Se quei milioni di over 50 che ancora mancano all’appello non si vaccinano non liberiamo gli ospedali, le terapie intensive e i cimiteri».

Lo dice con forza il virologo Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive all’ospedale di Pisa, preoccupato per la ‘sacca di reticenti’ al vaccino anti-Covid.

«Saranno loro – ha affermato il medico – a pagare un prezzo salatissimo per la rinuncia a una protezione. Tra le poche certezze che noi abbiamo oggi c’è quella che i vaccini proteggono dalla malattia grave e dalla morte. Si può speculare sul fatto che chi è vaccinato si infetta ma è un fatto che se noi oggi abbiamo un 30% di ricoverati rispetto all’atteso è per l’effetto dei vaccini».

«Chi non si vaccina – ha ricordato il virologo – mette a rischio la propria salute, quella di chi gli sta vicino e mette a rischio anche i malati di altre patologie perché se gli ospedali sono impegnati con il Covid non potranno fare attività non Covid. E questo andrebbe fortemente sottolineato. Non è solamente questione di libero arbitrio e libera scelta, la Costituzione prevede anche la tutela della salute della collettività».

