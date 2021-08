Covid-19, il vaccino ha un impatto sul ciclo mestruale?

«Il mio ciclo è in ritardo di più di tre settimane dalla seconda iniezione», ha affermato un’utente su Twitter e un’altra ha raccontato di avere avvertito forti dolori dopo avere ricevuto una dose del vaccino.

Di recente, come riportato su Pourquoi Docteur, ci sono state sempre più segnalazioni di disturbi mestruali dopo la vaccinazione.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari francese (ANSM) ha elencato 261 casi, di cui 30 gravi, con il vaccino Cominarty di Pfizer e 49 casi di cui 6 gravi con il siero Spikevax di Moderna. ANSM ha pubblicato un rapporto su questi effetti collaterali venerdì 6 agosto.

Secondo i dati dichiarati dagli operatori sanitari e dalle persone vaccinate, gli effetti collaterali riscontrati sono molteplici: cicli ritardati, sanguinamento intermestruale insolito o sanguinamento anche più pesante.

Per il vaccino Pfizer, l’età media delle persone colpite è di 36,5 anni rispetto ai 38 anni del vaccino Moderna. Indipendentemente dal prodotto ricevuto, i sintomi sono più numerosi dopo la prima dose rispetto alla seconda.

«L’evoluzione è spontaneamente favorevole per la maggior parte dei casi», ha stimato l’ANSM. Si tratta del 62,8% dei casi per Pfizer e del 78% per Moderna. In caso di sintomi persistenti, si consiglia di consultare un medico.

«Non possiamo ancora stabilire un legame tra vaccinazione e disturbi mestruali, le cause di questi disturbi possono essere molteplici», ha concluso l’ANSM per i due vaccini.

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA), richiesta dall’ANSM pochi giorni prima, ha fornito una conclusione simile.

In una dichiarazione, l’EMA ha affermato che non è stato stabilito alcun legame di causa ed effetto tra la vaccinazione contro il Covid-19 e i disturbi mestruali.

«I disturbi mestruali sono molto comuni e non sono sempre associati a una causa medica. Le cause possono variare da stress e affaticamento a condizioni mediche come fibromi o endometriosi». Tuttavia, l’EMA ha richiesto maggiori informazioni ai produttori dei vari vaccini.