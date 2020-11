Vaccino Pfizer, l’immunologa Viola: “Non sappiamo ancora molte cose”

Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova, ospite di Omnibus su La7, a proposito del vaccino Pfizer e della sua efficacia al 90% annunciata dall’azienda americana, ha affermato: «Serve cautela, perché molte cose non le sappiamo ancora e dobbiamo aspettare le conclusioni degli studi di fase 3. Ad esempio, non sappiamo se protegge dal Covid severo e non conosciamo cosa accade negli asintomatici».

«Conosciamo i risultati dell’efficacia di questo vaccino nel generare una risposta efficace del sistema immunitario – ha aggiunto l’esperta – È molto alta perché siamo al 90%, la soglia dell’Fda per approvare i vaccini è una efficacia del 50%. Quindi, abbiamo un dato molto elevato che, anche in caso scendesse alla fine della sperimentazione, al 70% sarebbe comunque molto alto. Però ad oggi questi studi noi non li abbiamo in mano, ci fidiamo di quello che ci è stato comunicato dall’azienda».

A proposito della Pfizer, si è appreso che sia il CEO che il suo vice hanno venduto azioni dell’azienda nello stesso giorno dell’annuncio, guadagnando diversi milioni di dollari.

