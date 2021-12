Vaccino di Pfizer, documenti rivelano migliaia di effetti avversi

I documenti rilasciati dalla Food and Drug Administration (FDA) rivelano che la casa farmaceutica Pfizer ha registrato quasi 160mila reazioni avverse al suo vaccino contro il Covid-19 nei primi mesi del suo lancio. Lo scrive RT.com.

I documenti sono stati ottenuti da un gruppo di medici, professori e giornalisti che si definiscono “Public Health and Medical Professionals for Transparency”, che hanno presentato una richiesta di “Freedom of Information Act (FOIA)” alla FDA per il loro rilascio.

La prima tranche di questi documenti rivela che, a partire dal febbraio 2021, quando la somministrazione di Pfizer è stata lanciata in tutto il mondo su base di emergenza, il produttore di farmaci aveva compilato più di 42mila “case report “che dettagliavano quasi 160mila reazioni avverse al siero.

Queste reazioni variavano da lievi a gravi e 1.223 sono state fatali. La maggior parte di questi “case report” ha coinvolto persone di età compresa tra 31 e 50 anni negli Stati Uniti d’America.

Sono stati segnalati più di 25mila disturbi del sistema nervoso, insieme a 17mila disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo e 14mila disturbi gastrointestinali. È stata segnalata anche una serie di diverse condizioni autoimmuni, insieme ad alcune malattie peculiari, tra cui 270 aborti spontanei e incidenze di herpes, epilessia, insufficienza cardiaca e ictus.

Questi effetti collaterali erano noti in precedenza e sono stati tutti registrati nel database VAERS (Centers for Disease Control and Prevention’s Vaccine Adverse Event Reporting System) che, a partire da domenica scorsa, 12 dicembre, ha registrato 3.300 decessi in seguito alla vaccinazione con Pfizer, una cifra ampiamente in linea con i dati della società stessa.

I critici sostengono che alcuni di questi decessi non possono essere collegati in modo definitivo alla vaccinazione mentre altri sostengono che il numero reale dei decessi e degli effetti avversi è sottostimato.

I documenti di Pfizer sono stati utilizzati dalla FDA per dichiarare la sicurezza del vaccino dell’azienda per gli americani. La FDA ha affermato che potrebbe essere necessario attendere l’anno 2096 per rilasciare tutte le 451mila pagine utilizzate per approvare il vaccino di Pfizer.