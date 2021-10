Vaccino anti Covid-19 e bambini, quali sono i rischi? Gli esperti rispondono

Si parla dell’indispensabilità del vaccino anti Covid-19 nei bambini, qual è lo stato dell’arte? Quali sono i risultati degli studi condotti finora sugli effetti del vaccino nei bambini? Qual è il vaccino candidato alla somministrazione? La somministrazione nei bambini, visti i rari casi di contagio, è necessaria? Quali sono i rischi? Insomma, una serie di domande a cui gli esperti hanno risposto a healthline.com e che noi riportiamo.

Vaccino anti Covid-19 nei bambini: domande e risposte

Quali vaccini COVID-19 saranno disponibili per i bambini sotto i 12 anni?

Ci sono un paio di vaccini diversi che dovrebbero essere approvati per i bambini sotto i 12 anni, con Pfizer-BioNTech che probabilmente sarà il primo disponibile.

Pfizer-BioNTech

Nel marzo 2021, Pfizer-BioNTech ha iniziato a studiare gli effetti del suo vaccino sui bambini dai 6 mesi agli 11 anni.

Questo studio valuta la sicurezza, la tollerabilità e l’immunogenicità (risposta immunitaria) del vaccino su un programma a due dosi (a distanza di circa 21 giorni) in tre gruppi di età:

da 5 a 11 anni

da 2 a 5 anni

da 6 mesi a 2 anni

Moderna

Sempre nel marzo 2021, Moderna ha iniziato uno studio in due parti per valutare l’uso della vaccinazione nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 11 anni. I bambini hanno ricevuto due dosi del vaccino Moderna a distanza di 28 giorni.

I ricercatori hanno testato diversi livelli di dose in uno studio di espansione randomizzato e controllato con placebo per valutare la sicurezza e l’efficacia del vaccino. (Randomizzato significa che ai partecipanti sono state assegnate le dosi in modo casuale. Alcuni hanno ricevuto il vaccino vero e proprio, mentre altri hanno ricevuto un placebo.)

Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive e l’Autorità per la ricerca e lo sviluppo biomedico avanzato.

Johnson & Johnson (Janssen)

Non ci sono prove J&J in corso in questo gruppo di età.

Perché i bambini devono essere vaccinati se le malattie gravi e la morte nella fascia di età 5-11 anni sono così rare?

A ottobre 2021, più di 6 milioni di bambini sono risultati positivi al COVID-19 dall’inizio della pandemia.

Nel febbraio 2021, il presidente dell’American Academy of Pediatrics (AAP), Lee Savio Beers, MD, FAAP, ha esortato i funzionari federali a iniziare a iscrivere i bambini agli studi di ricerca sui vaccini COVID-19 il prima possibile in sicurezza.

I vaccini sono fondamentali per ridurre i tassi di infezione, ricoveri e decessi per Covid-19 e altre malattie prevenibili con i vaccini.

Per fortuna, gravi complicazioni da Covid-19 sono rare nei bambini, ma ci sono complicazioni nascoste che potrebbero non essere riconosciute.

Più a lungo il coronavirus rimane a livelli di pandemia, maggiore è il rischio di sviluppare varianti del virus, che possono diventare più virulente (più forti) e mortali.

I bambini con condizioni mediche croniche come l’asma o l’obesità corrono un rischio ancora maggiore.

Inoltre, con l’aumento dei tassi di casi di Covid-19, sono necessari più quarantena e isolamento, che vietano ai bambini di frequentare la scuola e di avere interazioni sociali. Ciò include attività extrascolastiche, che sono fondamentali per il loro sviluppo.

Dovrebbe essere preso in considerazione anche il carico di salute mentale da Covid-19.

Inoltre, i bambini sono membri delle nostre società e famiglie. Possono trasmettere l’infezione ai membri vulnerabili della nostra popolazione. I bambini sotto i 15 anni costituiscono circa un quarto della popolazione mondiale, quindi la loro protezione adeguata è importante per eliminare questa pandemia.

I nostri figli sono il nostro futuro. Meritano di essere protetti dal Covid-19.

Il vaccino non trasmette la malattia a qualcuno. Aiuta il tuo corpo a produrre gli anticorpi necessari per proteggerti da gravi complicazioni in caso di esposizione o sviluppo di Covid-19.

Se ho un bambino che ha avuto il Covid-19, non c’è motivo per cui si sottoponga al vaccino?

Una persona che si è ripresa da Covid-19 ha un’immunità naturale e quelle completamente guarite avranno probabilmente fino a 8 mesi di immunità, secondo la ricerca.

Più a lungo il coronavirus rimane attivo, più ceppi virulenti possono svilupparsi. Avere una certa immunità (naturale o indotta dal vaccino) si rivelerà vantaggioso.

Sappiamo che gli attuali vaccini hanno un’elevata immunogenicità (capacità di produrre una risposta dal sistema immunitario). La vaccinazione può ancora rappresentare un vantaggio per coloro che hanno avuto una precedente infezione perché può aiutare a mantenere livelli di anticorpi efficaci (quando i livelli di anticorpi dell’immunità naturale iniziano a diminuire).

Poiché il vaccino viene studiato più a lungo, sta diventando evidente che saranno probabilmente necessari richiami per mantenere la protezione anticorpale nel tempo. Qualcuno che ha un’immunità naturale da una precedente infezione potrebbe anche aver bisogno di un richiamo per rimanere protetto.

Quanti bambini in ogni fascia di età erano nel gruppo di prova? Come può essere somministrata in sicurezza a un bambino di 5 anni la stessa dose di un bambino di 11 anni?

Lo studio di Pfizer include 4.500 bambini in diversi paesi. La ricerca sta studiando l’efficacia del vaccino in diverse fasce d’età.

Il gruppo di test di Moderna ha 6.750 bambini, dai 6 mesi agli 11 anni.

J&J attualmente non sta conducendo prove in questa fascia di età.

I vaccini attualmente utilizzati vengono dosati in modo diverso in base all’età, quindi è possibile che lo stesso possa accadere con il vaccino Covid-19. La ricerca studierà la dose più appropriata per ogni fascia di età.

Non abbiamo bisogno di informazioni sugli effetti collaterali a lungo termine prima di iniziare a somministrare un vaccino ai bambini?

Possono volerci anni prima di conoscere gli effetti collaterali a lungo termine di un vaccino, ma i benefici e la sicurezza degli attuali vaccini Covid-19 sono già evidenti.

Lo sviluppo clinico dei vaccini è un processo in tre fasi:

Fase 1. Piccoli gruppi di persone ottengono il vaccino sperimentale.

Fase 2. Lo studio clinico viene ampliato. Il vaccino viene somministrato a persone che hanno caratteristiche (come età e salute fisica) simili a quelle a cui è destinato il nuovo vaccino.

Fase 3. Il vaccino viene somministrato a migliaia di persone e testato per efficacia e sicurezza.

Molti vaccini sono sottoposti a ulteriori test di fase 4. Questi sono studi in corso dopo che il vaccino è stato approvato e autorizzato.

La Food and Drug Administration (FDA) continua a supervisionare la produzione del vaccino per garantire la sicurezza continua. Il monitoraggio del vaccino e delle attività di produzione, comprese le ispezioni periodiche delle strutture, deve continuare finché il produttore è titolare di una licenza per il prodotto vaccinale.

Abbiamo già visto in poco tempo gli effetti devastanti del Covid-19. I vaccini svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione della gravità delle infezioni e i benefici superano di gran lunga i potenziali rischi del vaccino.

Ho avuto effetti collaterali dal vaccino Pfizer. Significa che mio figlio li avrà? Quali effetti collaterali possono avere i bambini?

Ogni individuo può essere influenzato in modo diverso dai vaccini. In generale, la maggior parte delle persone che ricevono qualsiasi versione di un vaccino Covid-19 ha comunemente riportato effetti collaterali locali o sistemici, che sono un’indicazione della risposta del sistema immunitario.

Questi sintomi includono:

locale (nel sito di iniezione):

dolore

arrossamento

rigonfiamento

sistemici (sintomi generali del corpo):

stanchezza

male alla testa

dolore muscolare

brividi

febbre

nausea

Le persone della stessa famiglia possono rispondere in modo diverso. Qualsiasi bambino vaccinato deve essere monitorato attentamente dopo i vaccini e deve essere fornita assistenza di supporto che includa riposo, idratazione o farmaci da banco o antidolorifici. (Usali in base all’età o al peso del tuo bambino e dopo aver consultato il pediatra.)

Sebbene i potenziali effetti collaterali del vaccino Covid-19 siano lievi, ci sono effetti collaterali molto gravi associati all’ottenimento di Covid-19 stesso. Questi effetti collaterali possono richiedere il ricovero in ospedale e possono avere effetti a lungo termine.

La maggior parte dei bambini che si ammalano di Covid-19 guarisce completamente, anche se una piccola percentuale può avere gravi complicazioni.

È stato dimostrato che i benefici del vaccino contro il COVID-19 superano i rischi.

C’è una rara possibilità che il vaccino COVID-19 possa causare una grave reazione allergica (come con qualsiasi altro vaccino o farmaco). I sintomi di una reazione grave includono:

respirazione difficoltosa;

gonfiore del viso e della gola;

battito cardiaco accelerato;

brutta eruzione cutanea su tutto il corpo;

vertigini e debolezza.

Il vaccino influenzerà la fertilità di mio figlio? Ho letto che può influenzare i cicli mestruali negli adolescenti e negli adulti.

C’è un mito sul vaccino che influenza la fertilità, che deriva dalla consapevolezza che la proteina spike nel vaccino COVID-19 è la stessa di una proteina nota come sincetina-1, che svolge un ruolo nella riproduzione umana.

La preoccupazione è che la reazione immunitaria indotta dal vaccino provochi una reazione contro la proteina sincetina-1, causando sterilità.

Uno studio del settembre 2021 ha esaminato i tassi di impianto di embrioni nelle persone che avevano un’immunità naturale dall’infezione da coronavirus o dal vaccino e coloro che non erano vaccinati. Non c’era alcuna differenza nei loro tassi di gravidanza. Pertanto, le affermazioni sull’infertilità erano infondate.

Attualmente, non ci sono prove sottoposte a revisione paritaria che dimostrino che qualsiasi vaccino (incluso il vaccino Covid-19) influisca sulla fertilità maschile o femminile o sulle mestruazioni.

Il National Institutes of Health sta incoraggiando ulteriori ricerche per determinare se il vaccino Covid-19 ha un effetto sulle mestruazioni. A partire da ottobre 2021, sono stati aperti cinque studi. Due di questi studi esamineranno l’effetto dei vaccini su popolazioni specifiche, compresi gli adolescenti.

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e le organizzazioni mediche professionali stanno attualmente raccomandando il vaccino Covid-19 per tutte le persone in gravidanza e per coloro che pianificano una gravidanza in futuro, soprattutto a causa dell’aumento dei casi varianti .

Il rischio di infezione in queste popolazioni è molto maggiore dei potenziali rischi del vaccino.

Quando sarà disponibile un vaccino per i bambini di età inferiore a 2 anni?

Attualmente, due società (Pfizer e Moderna) stanno studiando l’efficacia del vaccino nei bambini di 6 mesi.

Quali sono le prospettive per i vaccini COVID-19 per i bambini sotto i 12 anni?

I vaccini vengono sottoposti a diverse fasi di test per determinarne la sicurezza. La sperimentazione clinica di fase 3 valuta quanto bene un vaccino sperimentale può prevenire la malattia a cui è destinato.

Una volta completata la fase 3, le aziende devono richiedere l’approvazione della FDA, il che potrebbe richiedere del tempo. L’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) potrebbe essere concessa prima, il che renderebbe il vaccino disponibile prima per questa fascia di età.