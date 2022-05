Le unghie ci dicono se stiamo bene o abbiamo un problema di salute

Il nostro corpo opera in modo sorprendente e talvolta misterioso. È in grado di fornire una serie di indicatori che ci possono dire che qualcosa non funziona.

Questi sintomi e segni aiutano a formare una diagnosi e una delle parti più importanti che spesso ignoriamo sono rappresentate dalle nostre unghie.

Colore, consistenza e dimensioni possono dirci molto sul nostro corpo.

Naturalmente, solo un professionista della salute qualificato può capire come interpretare con precisione questi segni. Comunque, ecco 4 cose che possiamo sapere dallo stato delle nostre unghie.

UNGHIE SCOLORITE

Le unghie scolorite potrebbero essere un segno di diversi problemi di salute, come infezioni, carenza nutrizionale o anche un malattia agli organi vitali. È normale avere le unghie giallastre se si usa lo smalto per un lungo periodo di tempo ma potrebbe anche essere un segno di un’infezione fungina e, in alcuni casi, di psoriasi. Se le unghie assumono una tonalità marrone, potrebbe essere un segno di un problema di tiroide o di malnutrizione. Se sono molto bianche, potrebbe indicare una carenza di ferro. E se assumono un colore blu grigiastro, potrebbe indicare una mancanza di ossigeno.

UNGHIE FRAGILI

Nella maggior parte dei casi, unghie troppo secche o fragili possono indicare un’infezione fungina o una condizione tiroidea. Tuttavia, le unghie fragili possono anche essere il risultato dell’invecchiamento o dell’uso eccessivo di sostanze chimiche, sotto forma di smalto per unghie o detersivo per il lavaggio.

UNGHIE TROPPO SPESSE

Questo potrebbe essere un indicatore di una condizione, nota come coilonichia, una malattia che può essere un segno di anemia ipocromica. Potrebbero anche essere un segno di sovraccarico di ferro, una condizione che colpisce il fegato. È anche un sintomo associato a ipotiroidismo o malattie cardiache.

UNGHIE CON FOSSETTE

Potrebbe essere un tratto genetico. Tuttavia, in alcuni casi, è uno dei sintomi dell’artrite reattiva, della psoriasi, dell’eczema e dell’alopecia areata.

Questi sono solo alcuni dei possibili problemi di salute che possono influenzare l’aspetto delle unghie. L’importante è che prendere nota dei sintomi o di eventuali cambiamenti nell’aspetto delle unghie e consultare il proprio medico di fiducia, dal momento che solo un operatore sanitario può dare la corretta diagnosi e l’eventuale piano di cura.

