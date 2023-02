Ucciso da un pollo in casa sua: com’è successo?

Un uomo irlandese in remissione dopo essere stato diagnosticato con il cancro è morto dopo essere stato attaccato da un pollo nella sua casa, come riportato da una testimonianza durante un’udienza sull’origine della sua morte.

Durante l’udienza, è stato detto che Jasper Kraus ha subito l’attacco da parte di un pollo Brahma il 28 aprile 2022, secondo quanto riportato da The Irish Examiner.

La detective Garda Eoin Browne ha testimoniato di essere stato avvisata dell’incidente, e quando è arrivata, i soccorritori avevano provato senza successo la rianimazione cardiopolmonare su Kraus. Quando Browne è entrato in casa, ha detto che Kraus giaceva a terra in una pozza di sangue dopo essere stato ferito sulla parte posteriore di una gamba.

La figlia di Kraus, Virginia Guinan, ha anche ricordato il momento in cui le è stato comunicato della morte del padre. Quando è arrivata in casa, l’uomo stava dormendo. Guinan ha aggiunto che il genitore era anche in remissione dopo essere stato diagnosticato con il cancro. A causa dei suoi problemi di salute, era sotto terapia farmacologica.

Più tardi, Corey O’Keeffe, inquilino di suo padre da due anni, ha contattato Virginia per parlarle di suo padre. All’arrivo a casa, la donna ha visto una scena macabra: ha visto tracce di sangue che portavano al pollaio. Poi, dopo aver notato del sangue sulle zampe di un pollo, ha concluso che il volatile che aveva attaccato il padre era lo stesso che aveva fatto lo stesso in precedenza con la figlia.

O’Keeffe ha anche testimoniato di aver lavorato il turno di notte prima e di essere tornato a casa verso le 8 del mattino ora locale. Poco dopo aver dato da mangiare agli animali e essere andato a letto, ha sentito Kraus dirgli “vieni subito”.

O’Keeffe ha anche raccontato di avere visto una ferita profonda sulla coscia di Kraus insieme ad altre lesioni. Ha chiesto aiuto e gli è stato dato l’incarico di eseguire la RCP per 25 minuti prima dell’arrivo dei paramedici. Ha detto che Kraus continuava a sussurrare la parola “gallo” mentre perdeva conoscenza più volte..

Il Dott. Ramadan Shatwan, che ha eseguito l’autopsia, ha detto durante l’udienza che il viso e le gambe di Kraus avevano tracce di sangue, tuttavia, non aveva tagli sul viso. La sua causa di morte è stata determinata come aritmia cardiaca letale attraverso grave ateroma coronarico e cardiomegalia.

