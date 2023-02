Quali sono i sintomi del tumore al colon – retto?

Il tumore del colon-retto, o carcinoma colorettale, è un tipo di cancro che colpisce l’intestino crasso e il retto. Si sviluppa lentamente, partendo dalle cellule che rivestono la parete interna del colon e del retto, e può diffondersi ad altre parti del corpo se non viene trattato.

Il tumore del colon-retto è uno dei tipi di cancro più comuni al mondo, e spesso colpisce le persone sopra i 50 anni. I fattori di rischio per lo sviluppo del cancro del colon-retto includono la predisposizione genetica, una dieta povera di fibre e ricca di grassi, il fumo di sigaretta, l’obesità e l’età avanzata.

I sintomi del tumore del colon – retto

I sintomi del tumore del colon-retto possono includere cambiamenti nelle abitudini intestinali, come diarrea o stitichezza, sanguinamento rettale, dolore addominale, crampi, perdita di peso e affaticamento. Tuttavia, spesso il tumore del colon-retto non causa alcun sintomo nelle fasi iniziali, il che sottolinea l’importanza degli esami di screening per la diagnosi precoce della malattia.

Tumore al Colon – Retto.

Il trattamento del tumore del colon – retto

Il trattamento del tumore del colon-retto dipende dallo stadio del cancro, dalla sua posizione e dalla salute generale del paziente. I trattamenti possono includere la chirurgia per rimuovere il tumore, la radioterapia e la chemioterapia. La sopravvivenza a lungo termine dipende dalla tempestività della diagnosi e dal trattamento adeguato.

Come si previene il tumore al colon – retto?

Ci sono diversi modi per prevenire il tumore al colon-retto:

Screening regolari: gli esami di screening possono individuare i polipi prima che diventino cancerosi, consentendo di rimuoverli prima che diventino un tumore. Gli esami di screening includono la colonscopia, la sigmoidoscopia, il test del sangue occulto nelle feci e altri test. Stile di vita salutare: una dieta sana ed equilibrata, ricca di frutta, verdura e cereali integrali, può ridurre il rischio di sviluppare il cancro del colon-retto. Inoltre, evitare il fumo di sigaretta, limitare il consumo di alcol e mantenere un peso sano può ridurre il rischio di sviluppare la malattia. Attività fisica: l’esercizio fisico regolare può ridurre il rischio di sviluppare il cancro del colon-retto. Si raccomanda di fare almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività fisica intensa a settimana. Limitare l’uso di farmaci: l’uso a lungo termine di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) può ridurre il rischio di cancro del colon-retto, ma può anche aumentare il rischio di sanguinamento e ulcere. Per questo motivo, gli FANS dovrebbero essere usati solo sotto la supervisione di un medico. Test genetici: le persone con una storia familiare di cancro del colon-retto o di polipi possono essere a maggior rischio di sviluppare la malattia e potrebbero beneficiare di test genetici per individuare la predisposizione ereditaria alla malattia.

Seguire questi consigli può aiutare a ridurre il rischio di sviluppare il cancro del colon-retto, ma è importante sottolineare che la malattia può colpire anche persone con uno stile di vita sano. Per questo motivo, è importante sottoporsi a esami di screening regolari per individuare la malattia in fase precoce.