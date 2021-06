“Tutta l’Italia è in zona bianca”, arriva l’annuncio del ministro Speranza

“Ho appena firmato, e ho appena avvisato il presidente della Regione, che anche la Val d’Aosta entra ora in zona bianca”.

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo a Oggi è un altro giorno su Raiuno. Quindi, tutta l’Italia diventa zona bianca.

Speranza ha anche detto: “Sulla variante Delta avremo i risultati dell’ISS nei prossimi giorni, per fornire una fotografia con dati reali. Ma se una variante è più veloce tende a diventare dominante, lo abbiamo già visto con la variante Alpha. La mascherina è e resta uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus. L’ordinanza che abbiamo fatto lo dice, deve essere sempre portata con sè ed è obbligatorio indossarla se c’è margine di rischio anche all’aperto, e sempre al chiuso”.

“Non dobbiamo disperdere il patrimonio che abbiamo accumulato, in termini di abbattimento della curva dei contagi. Ma lo ripeto, ancora con questo virus non è finita. Bisogna continuare a mantenere le misure necessarie”, ha aggiunto il ministro.

“Sulle Rsa – ha proseguito il ministro – ho firmato un’ordinanza nella prima decade di maggio, le persone con le condizioni previste possono accedere anche all’interno delle strutture. Sono indicazioni che abbiamo dato che consentono di riportare i familiare nelle Rsa nella piena tutela della salute di tutti. Incontri ma con le giuste protezioni”.

Infine, “dentro questa battaglia contro il virus bisogna saper leggere momento per momento le vicende. Ora noi riteniamo che le misure che abbiamo assunto siano sufficienti, dalla quarantena per chi arriva dal Regno Unito al rinnovo dell’ordinanza per il divieto di ingresso per chi arriva dall’India, ma bisogna continuare a monitorare passo dopo passo, avere il massimo di cautela, sequenziare, tracciare e fare testing”.

LEGGI ANCHE: Pregliasco: “Non è possibile stabilire quando togliere le mascherine”