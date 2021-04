Tirrenia ai sindacati “Stallo trattative, gravi rischi occupazionali”

ROMA (ITALPRESS) – L’amministratore delegato di Tirrenia, Massimo Mura, ha inviato una lettera alle segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per chiedere un incontro urgente. L’obiettivo è quello di informare i sindacati “sui possibili e gravi rischi occupazionali che l’attuale fase di stallo delle trattative potrebbe produrre in ordine al mantenimento degli attuali livelli occupazionali – si legge nella missiva -. Ad oggi non abbiamo raggiunto gli accordi auspicati e, pertanto, riteniamo doveroso informarvi delle potenziali conseguenze che ciò potrebbe produrre”.

L’incontro è stato convocato per domani, 14 aprile 2021, alle ore 11.30, a Roma.

In un’altra lettera del 27 marzo scorso, Mura ai sindacati spiegava: “Se la società fosse impedita a portare avanti il percorso di risanamento economico, con l’aiuto della componente pubblica, tutto il personale della società e del gruppo avrebbe delle gravissime ripercussioni, con il fortissimo rischio della perdita del posto di lavoro”.

