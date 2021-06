Test del colesterolo, cosa sapere? Come prepararsi?

Un test completo del colesterolo è anche chiamato pannello lipidico o profilo lipidico. Il medico può usarlo per misurare la quantità di colesterolo “buono” e “cattivo” e di trigliceridi, un tipo di grasso nel sangue.

Il colesterolo è un grasso morbido e ceroso di cui il tuo corpo ha bisogno per funzionare correttamente. Tuttavia, troppo colesterolo può portare a:

cardiopatia;

aterosclerosi, un intasamento o un indurimento delle arterie.

Se sei un uomo, dovresti controllare regolarmente i livelli di colesterolo a partire dai 35 anni o meno.

Se sei una donna, dovresti iniziare lo screening del colesterolo di routine all’età di 45 anni o meno. Per essere sicuri, potresti voler fare il test del colesterolo ogni cinque anni a partire dall’età di 20 anni.

Se ti è stato diagnosticato il diabete, malattie cardiache, ictus o ipertensione, o se stai assumendo farmaci per controllare i livelli di colesterolo, dovresti controllare il colesterolo ogni anno.

Chi è a rischio di colesterolo alto?

Il test del colesterolo è molto importante se:

si ha una storia familiare di colesterolo alto o malattie cardiache;

si è in sovrappeso o obesi;

si bevono alcolici frequentemente;

si fumano sigarette;

si è sedentari;

si soffre di diabete, malattie renali, sindrome dell’ovaio policistico o ipotiroidismo.

Cosa misura un test del colesterolo?

Un test completo del colesterolo misura quattro tipi di lipidi, o grassi, nel sangue:

Colesterolo totale: è la quantità totale di colesterolo nel sangue. Colesterolo lipoproteico a bassa densità (LDL): questo è indicato come colesterolo “cattivo”. Troppo aumenta il rischio di infarto, ictus e aterosclerosi. Colesterolo lipoproteico ad alta densità (HDL): questo è indicato come colesterolo “buono” perché aiuta a rimuovere il colesterolo LDL dal sangue. Trigliceridi: quando mangi il tuo corpo converte le calorie di cui non ha bisogno in trigliceridi che vengono immagazzinati nelle cellule adipose. Le persone in sovrappeso, diabetiche, che mangiano troppi dolci o bevono troppo alcol possono avere alti livelli di trigliceridi.

Preparazione per un test del colesterolo

In alcuni casi, il medico potrebbe chiederti di digiunare prima di sottoporti al test per i livelli di colesterolo. Se stai solo controllando il tuo HDL e i livelli di colesterolo totale, potresti mangiare prima. Tuttavia, se stai facendo un profilo lipidico completo, dovresti evitare di mangiare o bere qualcosa di diverso dall’acqua per 9-12 ore prima del test.

Prima del test, dovresti anche informare il tuo medico di:

qualsiasi sintomo o problema di salute che stai riscontrando;

la tua storia familiare di salute del cuore;

tutti i farmaci e gli integratori che stai attualmente assumendo;

se stai assumendo farmaci che potrebbero aumentare i livelli di colesterolo, come le pillole anticoncezionali, il medico potrebbe chiederti di interrompere l’assunzione alcuni giorni prima del test.

Come viene eseguito un test del colesterolo?

Per controllare i livelli di colesterolo, il medico dovrà prelevare un campione del sangue. Probabilmente ti verrà prelevato il sangue al mattino, a volte dopo il digiuno dalla sera prima.

Un esame del sangue è una procedura ambulatoriale. Richiede solo pochi minuti ed è relativamente indolore.

Cosa significano i risultati del test?

I livelli di colesterolo sono misurati in milligrammi (mg) di colesterolo per decilitro (dL) di sangue. I risultati ideali per la maggior parte degli adulti sono:

LDL : da 70 a 180 mg/dL (più basso è il numero, meglio è);

: da 70 a 180 mg/dL (più basso è il numero, meglio è); HDL : più di 40-80 mg/dL (più alto è il numero, meglio è);

: più di 40-80 mg/dL (più alto è il numero, meglio è); colesterolo total e: meno di 200 mg/dL (più basso è il numero, meglio è);

e: meno di 200 mg/dL (più basso è il numero, meglio è); trigliceridi: da 50 a 150 mg/dL (più basso è il numero, meglio è).

Se i tuoi valori di colesterolo sono al di fuori dell’intervallo normale, potresti avere un rischio maggiore di malattie cardiache, ictus e aterosclerosi.

Se i risultati del test sono anormali, il medico può indicare un test della glicemia per verificare la presenza di diabete. Il medico potrebbe anche consigliare un test di funzionalità tiroidea per determinare se la tiroide è poco attiva.