Terza dose per Sammy Basso, “fidatevi della scienza”, l’appello del 25enne con la progeria

La sua pelle è assottigliata, il grasso cutaneo diminuito, i muscoli deboli, Sammy Basso è un giovane di 25 anni che soffre della sindrome dell’invecchiamento prematuro detta progeria. Malattia genetica rara che colpisce un bambino su 4-8 milioni.

Ieri, il 26 novembre 2021, si è sottoposto alla terza dose del vaccino anti Covid-19 dichiarando queste parole: ‘Fidatevi della scienza, io sono cresciuto grazie a lei’. Difatti, quest’anno si è laureato in Molecular Biology al dipartimento di Biologia dell’Universita’ di Padova dopo aver conseguito la prima laurea nel 2018 in Scienze naturali.

Sammy Basso, ‘Io son cresciuto grazie alla scienza’

Sammy Basso è un giovane cittadino italiano affetto da progeria e impegnato nella divulgazione per la conoscenza della propria malattia e per promuovere la ricerca su di essa ha fondato l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso.

Nel 2018 si laurea in Scienze naturali e nel 2021 in Molecular Biology al dipartimento di Biologia dell’Università di Padova con il massimo dei voti.

Cresce e prende forza dal sapere scientifico dedicandosi ad essa ed oggi diffonde scienza. Ieri accede alla terza dose del vaccino anti Covid-19 a Bassano, riportiamo le parole nell’intervista condotta e pubblicata sul canale Youtube da antennatre:

‘I dati parlano chiaro, dunque il vaccino serve, abbiamo visto che ovviamente non protegge dall’infezione o non ti dà il 100% l’immunità. Però i dati son chiari che abbiamo un’ordine di grandezza in meno di aver problemi, sia di un’infezione, sia di un’ospedalizzazione, si di terapia intensiva, sia di morte- Non è più possibile pensare ad una società completamente divisa nel mondo scientifico, dunque la scienza dovrà entrare sempre di più nelle nostre case e sempre di più nel pensare comune. La valenza scientifica nella mia famiglia ha sempre avuto un peso enorme. Nel senso che io son cresciuto grazie alla scienza, dunque fin da quando son bambino la scienza riesce a darmi delle risposte, un aiuto concreto anche a livello sperimentale, non ho preso farmaci già testati, già provati ma anche a livello sperimentale, tra i primi a provarli e questo mi ha fatto capire anche come funziona tutto il processo di approvazione ma anche di sicurezza dei farmaci è per questo che io il vaccino sono venuto a farlo tranquillamente conscio che possono esserci gli effetti collaterali ma conscio anche che dobbiamo guardare i grandi numeri. Poi, ognuno deve decidere per conto suo cosa fare però se da scienziato e da cittadino devo consigliare qualcosa, consiglio il vaccino‘