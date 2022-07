Stranger Things, qual è la malattia di Gaten Matarazzo?

Gaten Matarazzo è l'attore diciannovenne che interpreta Dustin Henderson in Stranger Things. Di che malattia soffre?

Gaten Matarazzo è l’attore diciannovenne che interpreta Dustin Henderson in Stranger Things, la seguitissima serie targata Netflix. Di che malattia soffre?

Stranger Things, la serie anni ’80 targata Netflix

Nei giorni scorsi è stata rilasciata l’ultima parte della quarta stagione di Stranger Things, la seguitissima serie anni ’80 targata Netflix.

Gaten Matarazzo è l’attore diciannovenne che interpreta Dustin Henderson, un ragazzo nerd che, insieme al gruppo di amici, si ritrova a dover affrontare una forza oscura sconosciuta che minaccia Hawkins, la cittadina americana in cui è ambientata la serie.

Sapevate che il giovane attore e il personaggio che interpreta soffrono di una malattia ereditaria? Vi sveliamo quale nel prossimo paragrafo!

Qual è la malattia di Gaten Matarazzo?

Gaten Matarazzo è affetto da disostosi cleidocranica, una malattia ereditaria congenita che impedisce la crescita dei denti e delle clavicole.

Dall’uscita della prima stagione, l’attore di origini italiane si è sempre mostrato propenso a parlare della sua condizione. Ha rivelato, ad esempio, di utilizzare delle protesi dentarie durante le interviste. I riferimenti alla malattia sono presenti anche all’interno della serie Netflix, come spunto in più per le battute sarcastiche di Dustin, personaggio interpretato dal diciannovenne.

“È una condizione in cui sei nato senza la clavicola. Non ce l’ho. Questo influisce sulla crescita facciale, il tuo teschio cresce, i tuoi denti no– ecco perché non ne ho, questi sono solo finti, ma sono comunque denti di un bambino. Ho bisogno di un sacco di operazioni. Il mio è un caso leggero, ma molte persone che ne soffrono stanno anche peggio di me”, ha raccontato più volte Matarazzo.

Tramite i suoi profili social, la giovane star non manca di sensibilizzare il pubblico sulle conseguenze di questa condizione e da tempo fa parte dell’associazione CCD Smiles, con l’obiettivo di accogliere fondi per la ricerca sulla disostosi cleidocranica.

LEGGI ANCHE: Sclerosi multipla, quali sono i sintomi?