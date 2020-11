Sta diminuendo la temperatura media del corpo umano

Nel 1868 il medico tedesco Carl August Wunderlich stabilì che la temperatura normale del corpo umano è compresa tra 37 e 37,5 °C.

Quasi due secoli dopo un team di ricercatori, il cui studio è stato pubblicato su Science Advances, hanno osservato una diminuzione della temperatura corporea media nei Tsimané, popolo indigeno che vive nei bassipiani della Bolivia.

In 16 anni, infatti, questo popolo indigeno dell’Amazzonia boliviana avrebbe perso circa mezzo grado. All’inizio degli anni 2000 la temperatura media era di 37°C, 18 anni dopo a 36,5 °C.

E non sarebbe l’unico caso. Negli ultimi anni un altro studio ha osservato la stessa tendenza negli Stati Uniti – 36,4 °C in media – e un altro nel Regno Unito – 36,6 °C in media.

Se i dati monitorati nei Tsimané Confermano quelli dei due Paesi anglofoni, sorprendono anche per la loro velocità: «In meno di due decenni, stiamo assistendo all’incirca allo stesso livello di declino osservato negli Stati Uniti per circa due secoli», ha affermato Michael Gurven, coautore dello studio.

Il ricercatore ha aggiunto: «Ciò è probabilmente dovuto a una combinazione di fattori che indicano tutti un miglioramento delle condizioni di vita».

Tra queste cause gli autori hanno elencato il cambiamento nell’attività fisica, la composizione corporea, l’accesso agli antibiotici e un migliore ambiente termico (riscaldamento, aria condizionata, più ampia gamma di indumenti), anche se i Tsimané vivono in una Regione rurale e tropicale, dove le infrastrutture sanitarie rimangono minime e «dove le infezioni sono ancora responsabili di una significativa morbilità e mortalità».

LEGGI ANCHE: I rimedi per abbassare la febbre.