Sindrome di Lazzaro, quando i pazienti tornano in vita dopo la morte, perché succede?

La Sindrome di Lazzaro, o autorianimazione, è definita come un ritorno spontaneo alla circolazione a seguito della cessazione della rianimazione dopo un arresto cardiaco. In poche parole, è un improvviso ritorno dell’attività cardiaca che si verifica dopo che un individuo è stato dichiarato morto.

Il primo caso è stato descritto nella letteratura medica nel 1982 e in seguito è stato soprannominato “Sindrome di Lazzaro” da San Lazzaro. Questo articolo prenderà in considerazione la frequenza con cui il fenomeno viene osservato in medicina, esplorerà i potenziali meccanismi e discuterà le ripercussioni cliniche per i pazienti.

L’incidenza della sindrome di Lazzaro

La Sindrome di Lazzaro è incredibilmente rara: da quando è stata descritta per la prima volta nel 1982, solo sessantatré casi sono stati successivamente descritti nella letteratura medica. Una revisione completa di tutti i casi pubblicati è stata intrapresa nel 2020 e ha descritto le seguenti caratteristiche del fenomeno:

Nella maggior parte dei casi, i pazienti avevano 60 anni o più.

Le condizioni che possono aumentare la sua probabilità includono l’iperkaliemia (un eccesso di potassio nel flusso sanguigno) e l’ipovolemia (un volume anormalmente basso di liquido extracellulare nel corpo). In tutti i casi, i tentativi di rianimazione erano stati eseguiti per 20 minuti o più prima del successivo ritorno spontaneo della circolazione, con una durata di mediazione di 30 minuti.

Dei sessantatré casi, sono stati osservati segni di vita entro cinque minuti dalla cessazione della rianimazione in 30 casi e tra 6-10 minuti in 14 pazienti. Per i restanti 19 pazienti, i segni di vita non sono stati rilevati fino a diverse ore dopo la “morte” o non sono stati registrati nelle note mediche.

Risultati clinici per i pazienti

Il recupero neurologico per i pazienti dopo l’autorianimazione varia ampiamente. Gli studi hanno utilizzato il punteggio della categoria di prestazione cerebrale (CPC) come strumento per definire gli esiti neurologici, con un punteggio di 1 o 2 che indica un buon recupero, 3 che indica disabilità, 4 che indica uno stato vegetativo permanente e 5 che denota la morte.

Secondo una revisione del caso nel 2020, circa il 35% dei pazienti sopravvive all’autorianimazione e si riprende sufficientemente per essere dimesso dall’ospedale. Di questi pazienti, la stragrande maggioranza (85%) riceve un punteggio CPC di 1 o 2. Il restante 65% dei pazienti è deceduto, tipicamente a causa di danno cerebrale ipossico o danno cardiaco.

La scoperta che circa un terzo delle persone sopravvive all’autorianimazione e continua a fare un buon recupero ha importanti implicazioni per le pratiche e i protocolli di rianimazione che circondano la decisione di interrompere la rianimazione e dichiarare la morte. La ventilazione deve essere delicata per evitare la pressione intratoracica e l’iperinflazione dei polmoni. L’interruzione della rianimazione deve essere seguita da un massimo di dieci minuti di osservazione del paziente.