Sindrome di Hikikomori, mai sentito parlare? Cos’è

Proveniente dal Giappone, il fenomeno Hikikomori si sta diffondendo ampiamente.

Cos’è la sindrome di Hikikomori?

La sindrome di Hikikomori si è sviluppata ampiamente in Giappone negli anni 90. Si manifesta traverso il ritiro sociale prolungato e grave. Hikikomori colpisce principalmente adolescenti e giovani adulti, di età compresa tra i 12 ei 35 anni. Essi vivono isolati dal mondo, in clausura con i genitori o a casa, chiusi nella loro stanza per giorni, mesi, anche anni, e rifiutandosi di comunicare con gli altri, persino con la loro famiglia.

Qualificata dai professionisti come disturbo mentale, l’abitudine di rimanere soli e isolati a volte diventa cronica in alcuni individui.

La sindrome potrebbe benissimo diffondersi a una larga fetta di giovani. I vari confinamenti e misure di smartworking avrebbero anche accentuato le personalità più ritirate e ansiose. Semplici attività come andare al ristorante o al cinema non sono più un’opzione per chi soffre di questo disturbo.

La sindrome di Hikikomori e diffusione

Secondo quanto riportato da Scientific American, studi su persone affette dalla sindrome di Hikikomori rivelano che questi uomini e donne sono sempre più numerosi a livello internazionale e questo tra individui di tutti i sessi. Gli studi in quest’area iniziarono principalmente in Asia, e più precisamente nella terra del Sol Levante, in Giappone.

Tale fenomeno si associa alla temporanea incapacità di riabituarsi alle norme sociali emanate diventa, per poi diventare cronica a tal punto da non recarsi più al suo posto di lavoro o semplicemente al supermercato per i beni di prima necessità. Tuttavia, c’è un crescente interesse dei ricercatori per questa sindrome, che sembra essere sempre più presente e si sta diffondendo negli ultimi anni nei paesi occidentali.

I sintomi

Fenomeno sociale problematico, la sindrome di Hikikomori spinge a chiudersi in se stessi. Oltre a isolarsi dal mondo e dalla società, gli Hikikomori mostrano diversi sintomi , come ad esempio:

perdita di interesse per la scuola o il lavoro;

difficoltà nelle relazioni interpersonali;

deterioramento delle funzioni di ruolo sociale;

deterioramento dell’igiene;

una perdita di dinamismo;

ansia accompagnata da sfiducia;

irritabilità;

umore depresso;

disturbi del sonno;

perdita di concentrazione.

In alcuni casi, anche il giovane Hikikomori può soffrire:

dpendenza da Internet (fino al 56% dei casi);

un disturbo pervasivo dello sviluppo;

disturbi dell’adattamento;

disturbo ossessivo-compulsivo;

schizofrenia.

Le cause

Sono diversi i fattori che possono portare all’isolamento estremo tipico di questa sindrome, come ad esempio:

bassa autostima;

difficoltà emotive;

difficoltà nel controllo degli impulsi;

ansia sociale;

relazioni problematiche con i pari;

difficoltà relazionali con i genitori;

funzionamento familiare.

Anche i fattori sistemici sono considerati responsabili del fenomeno Hikikomori: conflitti familiari, trasformazione sociale, o un senso di vergogna di fronte al fallimento.

Trattamento: come trattare la sindrome di Hikikomori?

È importante agire e non lasciare che un giovane Hikikomori si ritiri in se stesso e interrompa ogni interazione sociale. La psicoterapia sembra essere il trattamento più appropriato. Ma il problema principale risiede nella disponibilità o meno del paziente a cercare aiuto.

Quando è minorenne, spetta ai genitori prendere in mano la situazione e spingerlo a consultare un professionista della salute mentale. Per quanto riguarda i giovani adulti, i parenti possono accompagnarli nel processo di guarigione ma la decisione spetta a loro. La sindrome di Hikikomori può diventare rapidamente un circolo vizioso, motivo per cui è necessario intervenire rapidamente.

