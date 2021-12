Si può diventare intonati? Qual è il metodo giusto?

C’è chi è intonato e chi viene definito stonato, eppure forse non è proprio la natura a fare una selezione naturale. Socialmente siamo definiti in due categorie ma gli anni di ricerca iniziati nel 1990 dal Maestro Pietro Gizzi, docente di direzione di coro e repertorio corale per la didattica della musica presso il Conservatorio di musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo, cercano di rispondere ad un problema sentito da molti: si può diventare intonati?

Un percorso didattico verso l’intonazione

Tanti di voi amano canticchiare sotto la doccia o alla guida, altri passano tanto tempo ascoltando musica con le cuffie alle orecchie eppure, quando si tratta di intonare qualche nota, il suono emesso non corrisponde a quello desiderato ed è in questo caso che ci si definisce ‘stonati‘. Spesse volte, però, a definirci tali sono gli altri, gli amici, i parenti, i familiari già dai primi anni delle scuole elementari ed è proprio in quel momento che si viene etichettati, che si rinuncia alla musica, alla propria capacità canora. Non è così? Dal ‘tu sei stonato’, ‘Non sei normale’ derivano problemi emotivi e psicologici. Inizia una sorta di ‘auto-esclusione’, la musica diventa qualcosa di inaccessibile.

Tuttavia, il cantare è sempre stato presente fin dall’inizio dei tempi, così come il parlare è naturale, lo è anche il cantare. L’uomo ha sempre incontrato la musica, tutti cantano.

Il Maestro Pietro Gizzi, durante i suoi anni di ricerca con approccio scientifico, ha studiato il fenomeno, l’azione del cantare eliminando l’aspetto culturale e ogni sovrastruttura, insomma, ogni pregiudizio che molti di noi hanno inciso sulle proprie corde, arrivando a descrivere un metodo che si è dimostrato efficace per far acquisire l’intonazione in coloro che erano stati definiti stonati.

Quindi la risposta è sì, si può diventare intonati. Non esiste una persona stonata che non possa cantare, tutti possiamo.

Per approfondire questo argomento è possibile leggere l’ebook “Ero stonato.” Le dinamiche del canto. La costruzione dell’intonazione di Pietro Gizzi sul sito di didattica musicale muscheria.net che costituisce una rivista musicale.