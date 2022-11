Se questa vitamina manca nel tuo corpo, allora il tuo fegato potrebbe stare male

Il fegato è l'organo più grande del corpo perché deve far fronte a tutte le sostanze che entrano nel corpo insieme al cibo. Ma non solo l'alcol può creargli problemi.

Quest’organo può stare male non solo per il consumo di alcol ma anche per altre cause: malnutrizione, obesità, diabete di tipo 2, metabolismo compromesso e la mancanza di vitamine e oligoelementi necessari per la salute di questo organo.

Di quali vitamine ha bisogno il fegato?

Una delle principali è la colina (vitamina B4). È molto importante per la funzione quotidiana del corpo dal momento che sostiene il fegato, il sistema nervoso, la funzione muscolare, la digestione e il metabolismo. Tra l’altro, una delle possibili cause che possono portare alla steatosi epatica non alcolica è la carenza di colina.

Come la mancanza di colina colpisce il fegato

La steatosi epatica non alcolica si verifica a causa dell’accumulo eccessivo di grasso nel fegato. Può portare a infiammazione, fibrosi, a cirrosi o carcinoma epatocellulare. Non è soltanto la deficienza di colina che può sviluppare una malattia ma anche il suo consumo insufficiente.

Uno studio ha mostrato che il 70% delle persone che non consumano abbastanza colina ha sviluppato una malattia grassa non alcolica ma non appena ha cominciato ad assumere questa vitamina, la condizione si è stabilizzata.

Cosa mangiare in modo che il corpo abbia abbastanza colina