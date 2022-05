Scoperto legame tra cancro e più partner sessuali, studio e ipotesi

Chi ha avuto 10 o più partner sessuali durante la vita ha più probabilità di sviluppare un cancro. Lo dice uno studio pubblicato su BMJ Sexual and Reproductive Health.

Nel dettaglio, lo studio ha scoperto che gli uomini che con 10 o più partner sessuali hanno una probabilità fino al 70% di contrarre un tumore. Tale rischio nelle donne sale persino al 91%.

Nello studio si legge: “Questa differenza di genere è interessante ma una spiegazione è difficile, soprattutto perché gli uomini riferiscono un numero maggiore di partner sessuali per tutta la vita rispetto alle donne e le donne hanno maggiori probabilità di sottoporsi a screening medico”.

Non esiste uno studio scientifico che implichi il sesso come fattore che causa il cancro, per cui si ipotizzano queste cause:

Numerosi partner sessuali potrebbero esporre a una maggiore probabilià di contrarre l’HIV, che contribuisce allo sviluppo di tumori come il sarcoma e il linfoma di Kaposi .

e il . L’infezione da epatite virale (B e C) aumenta il rischio di cancro al fegato.

Diversi ceppi del papillomavirus umano (HPV) sono responsabili del cancro alla cervice.

Lo studio evidenzia, poi, che le conseguenze di comportamenti sessuali rischiosi durante gli anni più giovani si accumulano nel tempo con fattori associati a malattie sessualmente trasmissibili e al cancro. Le giovani donne in età fertile sono in genere sessualmente attive.

Inoltre, i doppi standard sociali che offrono un atteggiamento più favorevole nei confronti della promiscuità negli uomini piuttosto che nelle donne fanno sì che il cancro alla cervice venga scambiato spesso per una malattia legata alla promiscuità.

Secondo l’Aga Khan University Hospital, tutte le donne sono a rischio di cancro cervicale.

In effetti, la maggior parte delle donne sessualmente attive avrà l’HPV prima o poi nella loro vita, ma solo una parte di loro svilupperà il cancro cervicale. In realtà, tutte le donne sono a rischio di questo tumore che può essere prevenuto attraverso la vaccinazione, raccomandabile prima dell’inizio dell’attività sessuale.

LEGGI ANCHE: Perché non tutti i fumatori sviluppano il cancro ai polmoni?