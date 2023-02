Salute, i benefici dello sport: dati e statistiche

Quante volte ci si sente dire che bisognerebbe dedicarsi allo sport per migliorare la propria salute? Effettivamente non sono pochi benefici e vantaggi garantiti da una costante attività motoria. Gli italiani, però, non sembrano particolarmente interessati all’argomento: solo 1/3 della popolazione pratica dello sport e in ogni caso il 10% delle persone lo fa solo in maniera sporadica. Per andare in palestra, correre o iscriversi a qualche corso specifico serve tempo e la calendarizzazione delle giornate non sembra mai lasciarne abbastanza a disposizione. Anche per questo motivo i giovani sono i più avvezzi allo sport: secondo l’Annuario Statistico il 58% dei ragazzini fino ai 10 anni e circa il 55% degli adolescenti, soprattutto maschi, riescono a conciliare lo studio con gli esercizi fisici. Non mancano comunque diversi soggetti che si ritrovano a praticare sport anche nella terza età, sebbene quasi il 70% degli ultrasettantenni abbandona qualsiasi tipo di attività fisica.

Eppure, lo sport aiuta proprio a prevenire alcuni malesseri della vecchiaia e non si è costretti a sollevare grossi pesi o sostenere fatiche estenuanti per trarne dei benefici. Per i più anziani sono consigliati infatti anche degli sforzi più moderati, come ad esempio salire direttamente le scale piuttosto che prendere l’ascensore. Lo sport riduce i rischi relativi a sovrappeso e obesità sarcopenica, a favore di una buona pressione sanguigna, che fa sì che il cuore non sforzi le arterie. Un discorso che riguarda anche i più piccoli: almeno il 16% degli adolescenti è in sovrappeso e il 3% è obeso. Anche il diabete può essere allontanato grazie all’attività aerobica, in quanto regola le percentuali di zucchero nel sangue.

Da non sottovalutare mai è inoltre il potenziamento muscolare, che aiuta nella postura e nei movimenti. In molti dimenticano che con l’avanzare dell’età la massa diminuisce e con essa la mobilità dei soggetti, più inclini a contrarre determinati tipi di malattie. Persino la densità ossea riesce a godere di vantaggi non indifferenti dallo sport, specie in attività come corsa o danza, consigliate principalmente ai giovani nell’età dello sviluppo, così da scongiurare in futuro l’osteoporosi. Lo sport fa bene non solo al corpo, ma anche alla mente, poiché le endorfine riducono lo stress migliorando perdipiù il sonno. Come se non bastasse, il rilascio di proteine aiuta la riparazione dei neuroni e preserva la funzionalità cognitiva.

Non sono poche le persone che rinunciano anzitempo allo sport semplicemente perché indecise su quale disciplina scegliere o perché si considerano troppo poco adeguate. Le notizie dei media e finanche le scommesse sportive indicano comunque che è il calcio a spingere i giovani ad avvicinarsi allo sport. Si tratta di una disciplina indubbiamente popolare, ritenuta addirittura sport nazionale, di conseguenza chi inizia a seguirlo da puro spettatore viene portato più facilmente a pensare di praticarlo, anche solo a livello amatoriale.

Dal punto di vista geografico, in ogni caso, risulta che è soprattutto al Nord che gli italiani preferiscono praticare sport. Si parla di una percentuale della popolazione superiore al 30% contro un dato al di sotto del 20% relativo invece al Meridione. I soggetti più sedentari vengono individuati invece nelle Isole. Va da sé che alle volte le strutture del proprio comune potrebbero non essere il massimo per praticare attività fisica in piena sicurezza, tuttavia sono molteplici le soluzioni che consentono di svolgere esercizi senza dover stravolgere necessariamente il proprio quotidiano.