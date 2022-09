Salute del cuore, 5 alimenti che vanno mangiati con moderazione

Ci sono alimenti che è meglio moderare nel consumo se ci teniamo alla nostra salute cardiaca.

Alcol

L’alcol, se non consumato con moderazione, è pericoloso per la salute in molti modi. Per quanto riguarda il cuore, l’alcol può avere l’effetto di aumentare la pressione sanguigna e aumentare il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Bevande gassate

A proposito di zucchero. Le bibite gassate ne sono piene. E più ne consumiamo, più aumenteremo di peso. Tuttavia, può aumentare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 ma anche la pressione alta e quindi le malattie cardiache.

Yogurt aromatizzati e al latte intero

Non tutti i tipi di yogurt sono uguali. Mentre alcuni sono una super fonte di calcio, altri sono estremamente dannosi per il cuore. Questo è il caso della maggior parte degli yogurt aromatizzati, che contengono molto zucchero aggiunto.

Pane e pasta

Il punto in comune di pane e pasta è quello di essere a base di farina bianca, priva di fibre e vitamine. Così raffinati, questi prodotti si trasformano abbastanza rapidamente in zucchero nel nostro organismo. Di conseguenza, viene prodotto grasso, soprattutto addominale. Gli studi collegano questo grasso della pancia a maggiori rischi di malattie cardiache e ipertensione.

I fritti

Parliamo delle patatine fritte. Inoltre, qualsiasi cosa fritta in generale è estremamente dannosa per il cuore. Questo metodo di cottura, infatti, fa emergere il grasso più dannoso per il nostro organismo: gli acidi grassi.

