Riso e patate, la ricetta classica del famoso piatto

Il riso e le patate sono ingredienti molto comuni in varie cucine del mondo e insieme possono costituire un piatto sostanzioso e nutriente. In alcune regioni d’Italia, il riso e le patate vengono cucinati insieme per creare un piatto tradizionale, noto come “riso e patate“.

In genere, il riso e le patate vengono fatti cuocere insieme in un brodo o in acqua salata, a cui vengono aggiunti altri ingredienti come cipolle, pomodori, prezzemolo, formaggio grattugiato e spezie a piacere. Il risultato è un piatto cremoso e saporito, che può essere servito come piatto principale o come contorno per carne o pesce.

Il piatto “riso e patate” è una pietanza molto versatile e facile da preparare, che può essere adattata alle preferenze personali e alla disponibilità di ingredienti. Inoltre, grazie alle proprietà nutrizionali del riso e delle patate, è anche un piatto che può fornire un buon apporto di carboidrati, fibre, vitamine e minerali.

Qual è la ricetta del riso e patate?

Di seguito una ricetta semplice per preparare il riso e patate:

Ingredienti:

200 g di riso

2 patate medie

1 cipolla

1 pomodoro maturo

1 litro di brodo vegetale o acqua salata

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe qb

Parmigiano reggiano grattugiato

Preparazione:

Pulire e tagliare a cubetti le patate e la cipolla. In una padella, scaldare un po’ di olio extravergine di oliva e aggiungere le patate e la cipolla. Cuocere per circa 10 minuti, mescolando di tanto in tanto. Aggiungere il pomodoro tagliato a cubetti e continuare a cuocere per altri 5 minuti. Aggiungere il riso alla padella e tostare per un paio di minuti. Aggiungere il brodo vegetale o l’acqua salata calda e mescolare bene. Coprire la padella e cuocere il riso a fuoco medio-basso per circa 15-20 minuti, fino a quando il riso e le patate sono ben cotti e il brodo si è completamente assorbito. Spegnere il fuoco e lasciare riposare il riso e patate per alcuni minuti. Servire il piatto caldo, cospargendo con il parmigiano reggiano grattugiato e aggiungendo sale e pepe a piacere.

Buon appetito!

