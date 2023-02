Pidocchi, quali rimedi della nonna? I migliori

I pidocchi, che come abbiamo già avuto modo di vedere non sono causati dalla sporcizia, rappresentano comunque un problema fastidioso. Nel momento in cui li si chiama in causa, è naturale farsi domande su come eliminarli. Nelle prossime righe di questo articolo, ci concentreremo in particolare su alcuni rimedi della nonna che vale la pena conoscere.

Ricorda sempre che, prima di prendere decisioni riguardanti la tua routine di cura dei capelli o quella dei tuoi bambini, è il caso di consultare il medico curante.

Rimedi naturali contro i pidocchi: ecco i migliori

Quando si parla di rimedi naturali contro i pidocchi, si inquadrano delle soluzioni che permettono di eliminare la pediculosi in situazioni specifiche come quelle dei bambini o nei frangenti in cui si ha a che fare con dei quadri all’insegna delle allergie. Ecco qualche alternativa da prendere in considerazione.

Olio d’oliva: l’olio d’oliva è un rimedio naturale utile in tanti casi. Tra questi, rientra appunto l’eliminazione dei pidocchi. Questo alimento, parte della cultura umana da tempo immemore, aiuta infatti a soffocare le uova dei sopra citati parassiti. Dopo averlo lasciato riposare per 15 – 20 minuti, bisogna procedere a lavare i capelli con lo shampoo.

l’olio d’oliva è un rimedio naturale utile in tanti casi. Tra questi, rientra appunto l’eliminazione dei pidocchi. Questo alimento, parte della cultura umana da tempo immemore, aiuta infatti a soffocare le uova dei sopra citati parassiti. Dopo averlo lasciato riposare per 15 – 20 minuti, bisogna procedere a lavare i capelli con lo shampoo. Aceto: l’aceto è uno dei rimedi della nonna più popolari quando si parla di lotta contro la pediculosi. Si tratta infatti di un alleato prezioso quando si tratta di sciogliere le lendini, ossia le uova dei pidocchi. Attenzione, però: non bisogna limitarsi a questo passaggio. Dopo aver applicato l’aceto, è infatti opportuno passare nei capelli un pettine a denti non troppo larghi.

l’aceto è uno dei rimedi della nonna più popolari quando si parla di lotta contro la pediculosi. Si tratta infatti di un alleato prezioso quando si tratta di sciogliere le lendini, ossia le uova dei pidocchi. Attenzione, però: non bisogna limitarsi a questo passaggio. Dopo aver applicato l’aceto, è infatti opportuno passare nei capelli un pettine a denti non troppo larghi. Tea tree oil : il tea tree oil è un altro rimedio naturale di grande efficacia per chi vuole dire addio ai pidocchi. Come utilizzarlo? Procurandosi uno spray, bisogna spruzzarlo su tutta la testa. A questo punto, ci si ricopre il capo con un asciugamano e, dopo circa 30 minuti, si passa al risciacquo. Questo trattamento deve essere ripetuto un paio di volte alla settimana.

: il tea tree oil è un altro rimedio naturale di grande efficacia per chi vuole dire addio ai pidocchi. Come utilizzarlo? Procurandosi uno spray, bisogna spruzzarlo su tutta la testa. A questo punto, ci si ricopre il capo con un asciugamano e, dopo circa 30 minuti, si passa al risciacquo. Questo trattamento deve essere ripetuto un paio di volte alla settimana. Infuso di rosmarino: un altro rimedio molto efficace contro i pidocchi è l’infuso di rosmarino. Da applicare su tutta la capigliatura, va lasciato riposare per poi intervenire con un pettine.

Consigli preventivi

In questo come in tanti altri casi, la prevenzione vale quanto i rimedi. Soprattutto chi ha più di un bambino, è interessato a evitare che, nei casi in cui uno dei piccoli prende la pediculosi, i pidocchi si diffondano al resto della famiglia.

Tra i suggerimenti preventivi più utili rientra il lavaggio delle spazzole e dei pettini. Almeno una volta alla settimana, è bene immergerli in acqua bollente con qualche goccia di detergente delicato. Una raccomandazione altrettanto importante riguarda i peluche, tra i giocattoli preferiti dei più piccini.

Sempre a cadenza settimanale, è bene lavarli a secco con l’aiuto del bicarbonato. Una raccomandazione prima di rimetterli a posto? Chiuderli in un sacco trasparente e scuoterli, procedendo poi a spazzolarli bene.

