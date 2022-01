Come si prepara la carbonara vegana? La ricetta

La pasta alla carbonara è uno dei piatti tipici e più saporiti della nostra cucina. Purtroppo essa è anche molto calorica e, inoltre, contiene parecchie proteine animali, poco gradite a vegetariani e vegani. In questo articolo scopriremo come cucinare la carbonara vegana.

Pasta alla carbonara vegana

La ricetta che vi proporremo è inserita all’interno di uno dei libri di Émilie Laraison, autrice che si occupa di alimentazione sana.

Uno degli ingredienti della carbonara vegana è il tofu vellutato (di cui abbiamo già parlato) che, essendo un formaggio derivante dalla soia, contiene tutti i principi nutritivi della pianta originale.

Il tofu è quindi ricco di proteine, di ferro, zinco e magnesio, di vitamine (A, B, D ed E) e contiene aminoacidi essenziali per il corretto funzionamento del nostro organismo. Inoltre, esso contiene pochissimi carboidrati.

Alcuni studi sembrano indicare che la soia abbia un effetto protettivo per l’insorgenza di malattie cardiovascolari grazie in particolare a un marcato effetto ipocolesterolemico. Eviterebbe anche l’insorgenza di alcuni tipi di cancro, come il cancro al seno.

Invece, la sua assunzione è sconsigliata nei soggetti con ipotiroidismo, poiché dalla ricerca emerge che il tofu possa creare problemi a questa ghiandola.

Siete curiosi di conoscere la ricetta? Eccola!

Ingredienti

• 500 ml di crema di soia

• 100 g di tofu vellutato

• 200 g di tofu affumicato

• 20 rametti di erba cipollina

• 400 g di tagliatelle

• Olio evo q.b.

• 3 cucchiai di lievito di birra

• Sale q.b.

• Pepe q.b.

Preparazione

Innanzitutto, occorre mescolare insieme la crema di soia e il tofu vellutato.

Successivamente, bisogna tagliare il tofu affumicato a pezzetti per poi grigliarlo in padella con un filo d’olio extra vergine d’oliva.

Unire quindi il composto con la crema di soia e il tofu vellutato nella padella e aggiungere il sale e il pepe, l’erba cipollina lavata e tritata. Sobbollire il tutto per 2 minuti circa.

