Rene trapiantato su pancreas salva bambino a Torino

Ricoverato per una insufficienza renale terminale, a due mesi di vita, un bimbo oggi di 4 anni è stato salvato da un ri-trapianto di rene collegato al pancreas, tecnica mai utilizzata su un paziente così piccolo già trapiantato di fegato.

L’intervento è il primo al mondo livello pediatrico secondo i sanitari della Città della Salute di Torino che l’hanno eseguito.

Il nuovo rene, attaccato alla vena della milza dentro il pancreas in direzione del fegato, ha prodotto urina già in sala operatoria, senza sofferenza per il fegato trapiantato 3 anni prima.

Dopo soli 2 giorni, e 4 anni sempre in ospedale, il bimbo ora si alimenta e a gioca. Dopo il ri-trapianto di rene, e quattro anni trascorsi in ospedale, il bimbo potrà dunque tornare ad avere una vita normale.

Il piccolo era arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino a 2 mesi di vita per l’insufficienza renale terminale. I reni erano completamente pietrificati a causa di una rara e grave malattia genetica, la iperossaluria primitiva, che nelle forme più gravi porta a calcificazione renale in poche settimane di vita. Il trattamento di questa malattia è consistito nella dialisi per 5 ore tutti i giorni in attesa di un trapianto combinato di fegato, la sede del difetto congenito, e di rene.