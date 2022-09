La radice di maca, chiamata anche ginseng peruviano, viene raccolta dagli altipiani delle Ande. Utilizzata in cucina per il suo valore nutritivo, viene utilizzata anche nella medicina tradizionale per le sue numerose virtù.

Buona per la salute sessuale

La radice di maca è uno stimolante dell’energia sessuale e un afrodisiaco. Aumenta il desiderio sessuale e promuove anche la fertilità. Per questo, usa la radice di maca combinata con ginseng e tribulus, due piante che aumentano la libido.

La radice di maca è anche un alleato in caso di disturbi mestruali o cicli dolorosi. Allevia anche gli effetti collaterali della menopausa come le vampate di calore. Aiuta anche a combattere l’impotenza e altre disfunzioni sessuali e aumenta la produzione di sperma. Per questo utilizzo, mescolare la radice di maca con la spirulina e la pappa reale per moltiplicarne gli effetti benefici.

Promuove l’equilibrio nervoso

La radice di maca è un ottimo rimedio per l’affaticamento nervoso e la lieve depressione. È efficace nei momenti di grande stress. In questo caso, abbinalo a rodiola e ginseng.

Viene anche usata per favorire la concentrazione. Mescolare con ginseng e guaranà.

Aiuta a combattere dolori e malattie

La radice di maca da sola è molto efficace contro i problemi di osteoporosi e i dolori articolari.

La radice di maca rafforza anche il sistema immunitario e combatte la stanchezza inspiegabile. In questo caso, abbinala a ginseng e ganoderma per la massima efficacia. Associata da solo al ginseng, combatte gli stati di debolezza e la stanchezza generale.

Per la convalescenza, la radice di maca è formidabile in sinergia con ginseng, cordyceps e spirulina.