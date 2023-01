Mantenere il peso forma e perdere gli eventuali kg in più che si hanno addosso è l’obiettivo di tantissime persone. Se anche tu ti trovi in questa situazione, almeno una volta avrai pensato di aggiungere alla tua routine a tavola la quinoa.

Questo pseudocereale, appartenente alla famiglia botanica delle Chenopodiaceae, è considerato, in virtù della sua ricchezza in vari nutrienti, un vero e proprio super food. Fa dimagrire? Nelle prossime righe di questo articolo, cercheremo di rispondere assieme a questa domanda.

Ti invitiamo, come sempre quando parliamo di alimentazione, a contattare il tuo nutrizionista di fiducia prima di apportare qualsiasi modifica allo schema alimentare che segui.

La quinoa aiuta a perdere peso?

La quinoa in sé non fa dimagrire. Non esistono alimenti che fanno dimagrire o ingrassare. Tutto dipende, infatti, dalle quantità in cui vengono consumati e dal regime alimentare che si segue. Quando si parla della quinoa, è possibile apprezzare alcune proprietà che possono favorire dei meccanismi del corpo che, a loro volta, rendono più agevole la perdita di peso.

Questo super food, per esempio, ha un indice glicemico basso. Questo implica il suo essere associato a un rischio minore di avere a che fare con i picchi glicemici, condizioni che possono portare alle classiche abbuffate, situazioni in cui, quasi sempre, si assumono cibi ricchi di zuccheri semplici.

Utile quando si tratta di tenere sotto controllo l’appetito – la quinoa, a singolo etto, contiene 7 grammi di fibre, nutrienti preziosi quando si tratta di favorire la sazietà – la quinoa aiuta anche ad accelerare il metabolismo.

Tornando un attimo all’indice glicemico, rammentiamo che è pari a 50. Ciò significa che è inferiore a quello di numerosi cereali. Inoltre, è molto lontano dai valori che si possono definire associabili a un IG alto. Per dare altre numeri in merito, rammentiamo che, per poter parlare di indice glicemico alto, è necessario che il valore sia uguale o maggiore a 70.

Consigli pratici per pasti leggeri e nutrienti

Un altro oggettivo vantaggio della quinoa nei percorsi di perdita o mantenimento del peso riguarda la possibilità, vista la sua ricchezza in nutrienti, di renderla protagonista di piatti leggeri ma sazianti. Facciamo un esempio concreto per aiutarti a capire meglio (ricorda che, ogni caso, prima di cambiare la tua routine alimentare è bene contattare un nutrizionista esperto).

Detto questo, rammentiamo che, portando in tavola un etto di quinoa condita con un cucchiaino d’olio extra vergine di oliva, il tutto con l’aggiunta di pomodorini, altri ortaggi come gli asparagi, i legumi e qualche cubetto di feta, si mette in primo piano un pasto equilibrato, rapido da preparare e adatto anche alle diete ipocaloriche.

Il mix quinoa e legumi è particolarmente interessante. In questo caso, infatti, si parla di un indice glicemico ancora più basso, pari a 37.

Concludiamo rammentando che la quinoa è ricca di proteine nobili, ideali per mantenere o potenziare il tessuto muscolare quando si è in fase di perdita di peso.

