Questa bevanda aiuta a eliminare il grasso in eccesso dallo stomaco

C’è una bevanda che può aiutare ad eliminare il grasso dallo stomaco. Si prepara con quattro ingredienti: limone, menta, zenzero e cetrioli.

GLI INGREDIENTI

Limone: È ricco di vitamine C, B, B12 e minerali come magnesio, potassio e calcio. Distrugge i batteri, regola lo zucchero nel sangue, aumenta l’immunità, previene la formazione dei calcoli renali, aumenta la tonicità e disintossica completamente il corpo. È usato per il trattamento di raffreddore, influenza e bronchite.

Zenzero: È una spezia molto popolare nella medicina cinese per il suo gusto unico e le sue potenti proprietà antinfiammatorie. Lo zenzero è ricco di vitamine, antiossidanti, minerali, amminoacidi e oli. Tratta mal di testa, crampi mestruali, artrite, affaticamento, problemi respiratori, impotenza sessuale e raffreddori.

Menta: È ricca di proprietà medicinali, tra cui: combatte lo stress, rilassa i muscoli, migliora il flusso sanguigno, tratta il gonfiore, migliora la digestione e promuove la funzione gastrointestinale. Inoltre, contiene potenti qualità analgesiche, migliora la qualità del sonno e tratta l’insonnia.

Cetriolo: è formato di acqua al 96% ed è a basso contenuto calorico. Ha i seguenti benefici per la salute: disintossicazione del corpo, pulizia del tratto intestinale, trattamento della ritenzione idrica, protezione delle pareti dello stomaco e regolazione dei livelli di acido nelle urine.

LA RICETTA

Ingredienti necessari:

4 limoni;

1 zenzero;

1 cetriolo;

10 foglie di menta;

2 litri di acqua.

Istruzioni:

Tagliare a pezzi un limone e il cetriolo e togliere i semi. Quindi, aggiungere i restanti tre limoni, lo zenzero, il succo di limone e le fette di cetriolo nell’acqua e mescolarli. Lasciare raffreddare il composto fino a sei ore in frigorifero e poi si può bere.

Questa bevanda migliora la salute, accelera la funzione metabolica e idrata il corpo.

