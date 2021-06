Quante calorie ha una pizza intera?

Se vuoi mantenerti in forma ma non vuoi rinunciare alla pizza, questo articolo fa per te. Scopri come non ingrassare.

La pizza è il pasto più amato dagli italiani (insieme agli spaghetti!) ed è stata creata nel 1889 dal cuoco napoletano Raffaele Esposito in onore della Regina Margherita di Savoia.

Gli ingredienti? Semplici: pomodoro, mozzarella e basilico! Una margherita tricolore.

Ce ne sono di tutti i gusti ormai, ci sono anche pizze con il condimento di pesce, di frutta o cioccolato. Vogliamo farvi sognare ma non troppo perché – in base agli ingredienti e al tipo di impasto – la pizza ha differenti calorie.

Una volta ogni tanto sì, è concessa ma senza esagerare.

Le calorie della pizza: ingredienti e impasto

Davanti una pizza fumante ogni rotolino del corpo sembra non avere più importanza, il problema è dopo averla ingerita. Quante calorie hai assunto?

Non si può dare una risposta univoca perché non tutte le pizze apportano le stesse calorie, l’impasto fa la differenza, può essere integrale, ai 5 cereali, al kamut, senza glutine, con il lievito madre, alla canapa, al carbone vegetale e così via.

Siamo nel periodo della piena sperimentazione ed ogni novità viene accolta con successo, ma chi non vorrebbe mangiare la pizza senza ingrassare? É possibile?

Ovviamente, se state facendo la dieta, è sempre consigliato scegliere la pizza con le verdure. Adesso entriamo nel vivo della risposta alla vostra domanda.

Ricordate che la pizza pesa circa 300 gr. (anche 400 gr.) e quella rossa è meno calorica, 243 calorie per 100 gr.

Indovinate: qual è la pizza meno calorica? Si aggiudica la classifica la pizza marinara con 240 calorie ogni 100 gr. e quella che contiene più calorie è la quattro formaggi.

Riportiamo le calorie di una serie di pizze citate nel portale Accademia-Pizzaioli.it:

Pizza ortolana : 260 calorie ogni 100 grammi

: 260 calorie ogni 100 grammi Pizza margherita : 270 calorie ogni 100 grammi

: 270 calorie ogni 100 grammi Pizza al prosciutto : 275 calorie ogni 100 grammi

: 275 calorie ogni 100 grammi Pizza quattro stagioni : 285 calorie ogni 100 grammi

: 285 calorie ogni 100 grammi Pizza capricciosa : 320 calorie ogni 100 grammi

: 320 calorie ogni 100 grammi Pizza ai quattro formaggi: 330 calorie ogni 100 grammi

Consigli per non ingrassare

Non vogliamo scoraggiarvi al consumo della pizza, piuttosto darvi delle dritte per evitare di prendere peso e godervi la cena in piena goliardia:

1. consuma la parte centrale più sottile scartando i bordi.

2. Se possibile, scegli una pizza integrale che contiene meno calorie e più fibre che assorbono i grassi e i carboidrati.

3. Una pizza marinara o vegetariana con le verdure grigliate è sempre la migliore scelta per la tua linea.