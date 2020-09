Quando i gastroprotettori non vanno presi? Cosa si rischia?

Il suo nome attrae e a volte può trarre in inganno: il “gastroprotettore” non sempre ti protegge da altri rischi, ci sono casi in cui non è necessario assumerlo, altri invece in cui ne è consigliato l’uso. Tuttavia, il tuo familiare lo assume, il tuo migliore amico anche, perché non prenderlo anche tu? Parliamo di un farmaco e come tale ha degli effetti avversi noti: studi scientifici confermano.

Il gastroprotettore, una protezione per lo stomaco e poi?

Gli Inibitori della Pompa Protonica (IPP) sono la categoria di farmaci più conosciuti e rappresentano la principale indicazione nel trattamento della malattia da reflusso-gastroesofageo nonostante la malattia possa essere ostacolata adottando delle abitudini alimentari salutari, uno stile di vita attivo e limitando l’uso di alcuni farmaci.

Questi farmaci inibiscono la secrezione acida dello stomaco, in Italia sono conosciuti e immessi in commercio i seguenti IPP:

Lansoprazolo.

L’esomeprazolo.

L’omeprazolo.

Il pantoprazolo.

Rabeprazolo.

Tra i farmaci indicati non c’è una sostanziale differenza nell’efficacia terapeutica, tuttavia – ad appartenere alla classe dei ‘gastroprotettori’ – ci sono anche gli:

Antagonisti dei recettori istaminici H2 (o H2 antagonisti come la Ranitidina, Famotidina, etc.) che agiscono ostacolando la secrezione gastrica acida soprattutto di notte.

(o H2 antagonisti come la Ranitidina, Famotidina, etc.) che agiscono ostacolando la secrezione gastrica acida soprattutto di notte. Antiacidi (Bicarbonato di sodio, Maalox, Riopan) neutralizzano l’eccessiva acidità gastrica in caso di: Pirosi gastrica (bruciore retrosternale). Ulcera gastrica (erosione delle pareti dello stomaco). Situazioni in cui il pH dei succhi gastrici si abbassa.

(Bicarbonato di sodio, Maalox, Riopan) neutralizzano l’eccessiva acidità gastrica in caso di:

Molti di questi nomi non ti saranno sconosciuti, alcuni forse li assumi già perchè soffri di bruciore allo stomaco o di una difficoltà nella digestione, ciò che non conosci però sono i rischi correlati ad un uso prolungato.

I rischi nell’uso prolungato, quando non assumerli

In Italia l’utilizzo di questa classe di farmaci è molto diffuso soprattutto per contrastare la dispepsia (digestione difficile), l’ulcera gastroduodenale, la malattia da reflusso gastro-esofageo e a scopo preventivo quando si devono assumere per periodi prolungati i farmaci anti-infiammatori.

Tra gli IPP, studi scientifici osservazionali hanno evidenziato la possibilità d’incorrere a dei rischi nel tempo quali:

Polmonite.

Osteoporosi.

Infezioni intestinali.

Eventi cerebrovascolari.

Insufficienza renale cronica.

Demenza.

Altri studi ne rilevano in maniera proporzionata i rischi e i benefici, soprattutto lo studio Compass che evidenzia solamente l’insorgenza di alcune forme di infezioni intestinali.

Un altro problema clinicamente evidenziato è la riduzione dell’assorbimento dei nutrienti.

In qualche modo, con l’utilizzo degli IPP nel tempo, si è “inibita” una funzione essenziale dell’apparato digerente: il calcio, il magnesio, la vitamina b12 non vengono più assorbiti in maniera ottimale (rischio di aritmie cardiache, fratture, etc.).

Per evitare d’incorrere ai rischi associati, è possibile astenersi dall’assunzione cronica:

Quando si deve fare una terapia antinfiammatoria di pochi giorni.

Inoltre è consigliato:

Non combinare – se non sotto indicazione medica – questi farmaci con altri (come l’antibiotico) deliberatamente.

In gravidanza l’uso è consentito nel primo trimestre.

Questa guida non sostituisce nessun parere medico, per ulteriori indicazioni e delucidazioni rivolgersi al proprio medico di fiducia.

