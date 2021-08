Quando finirà la pandemia di Covid-19? La scoperta di uno studio cinese

La disponibilità dei vaccini dà una soluzione promettente per contenere la diffusione del Covid-19. Tuttavia, non è chiaro se e quando la vaccinazione su larga scala possa contenere la pandemia.

Secondo uno studio condotto dagli scienziati dell‘Istituto di genomica di Pechino dell’Accademia cinese delle scienze, la vaccinazione da sola non può fermare la pandemia in alcuni contesti e sono necessari interventi non farmaceutici (NPI) per integrare la vaccinazione e accelerare la fine della pandemia.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Quantitative Biology e ha sviluppato un modello epidemico per esplorare le dinamiche della pandemia in relazione ai vaccini e agli scenari NPI, parametrizzando esplicitamente i fattori chiave relativi alla vaccinazione, tra cui la durata dell’immunità, l’efficacia del vaccino e il tasso di vaccinazione giornaliero, ecc.

Il modello è stato applicato ai numeri dei casi confermati quotidianamente da Israele e dagli Stati Uniti per esplorare e prevedere le tendenze della vaccinazione in base ai loro attuali stati epidemici e alle misure di intervento.

«In Israele, più della metà della popolazione era già completamente vaccinata e, con l’attuale programma di vaccinazione, si prevedeva che la pandemia finisse tra il 14 maggio 2021 e il 26 agosto 2021, supponendo che l’immunità persista per un periodo compreso tra 180 giorni e 365 giorni e con o senza NPI», ha spiegato il dott. Hua Chen.

Per gli Stati Uniti, se assumiamo l’attuale tasso di vaccinazione (0,268% al giorno) e l’intensità degli NPI, la pandemia terminerà tra il 20 gennaio 2022 e il 19 ottobre 2024, assumendo che l’immunità persista tra 180 e 365 giorni.

«Tuttavia, supponendo che l’immunità persista per 180 giorni e gli NPI non vengano applicati, la pandemia non finirà e raggiungerà invece uno stato stazionario, con una percentuale della popolazione che rimane attivamente infetta», ha affermato il dott. Chen.

In generale, il tasso di vaccinazione giornaliero dovrebbe essere deciso in base all’efficacia del vaccino e alla durata dell’immunità per ottenere l’immunità di gruppo. In alcune situazioni, la vaccinazione da sola non può fermare la pandemia e gli NPI sono necessari per integrare la vaccinazione e accelerare la fine della pandemia.

Considerando che l’efficacia del vaccino e la durata dell’immunità possono essere ridotte nel caso di nuovi ceppi mutanti, questi ricercatori osservano che «è necessario rimanere cautamente ottimisti sulla prospettiva di porre fine alla pandemia attraverso la vaccinazione».

