Quali verdure vanno surgelate e quali no? Cosa è meglio sapere

Per sfruttare al massimo i benefici delle verdure, il modo in cui vengono conservate e cotte è essenziale.

A parte la praticità (i cibi surgelati risparmiano il compito di pelare ed evitano gli sprechi) e il costo (i cibi in scatola sono generalmente meno costosi), alcune verdure si prestano meglio a diverse forme di conservazione.

Verdure fresche? Vanno mangiate subito

Dal lato del gusto, le verdure fresche hanno un vantaggio incomparabile. A patto ovviamente di acquistare prodotti di stagione. Tuttavia, hanno uno svantaggio principale: le vitamine si degradano rapidamente all’aperto. Un broccolo che impiega tre giorni per arrivare sugli scaffali avrà già perso circa il 50% della sua vitamina C e, dopo una settimana in più in frigorifero, non ne è più rimasta nessuna! La vitamina B9, che si trova negli spinaci, ad esempio, è molto sensibile all’ossigeno, alla luce e al calore.

Sebbene i supermercati siano generalmente riforniti quotidianamente, la loro catena di distribuzione è generalmente lunga: è preferibile privilegiare le verdure del mercato raccolte la mattina stessa o da produttori locali. Infine, bisogna tenere presente che alcune verdure non vanno conservate in frigorifero, come il cetriolo, che appassisce e perde il suo sapore, i pomodori, che diventano morbidi e farinosi, o anche le cipolle, le patate e le melanzane.

Verdure congelate? Ricche di vitamine

Di solito ci sono meno di cinque ore di distanza tra la raccolta e il congelamento delle verdure. Questo processo, però, distrugge una piccola parte dei nutrienti ma alla fine i cibi surgelati trattengono almeno l’80% della loro vitamina C, un contenuto molto superiore a quello delle verdure fresche solitamente consumate. La surgelazione, inoltre, preserva meglio fenoli e antiossidanti come quelli presenti nei carciofi o nei cavoletti di Bruxelles.

Tuttavia, anche le verdure surgelate perdono le loro qualità nel tempo. Non dovrebbero stare per più di sei mesi nel congelatore.

Infine, non tutte le verdure sono adatte al congelamento. Quelle destinate ad essere consumate crudi, come i pomodori o l’insalata, non possono essere congelate, perché il loro aspetto verrebbe completamente degradato durante lo scongelamento. Il porro, invece, può essere congelato crudo una volta tagliato a fette.