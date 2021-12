Quali effetti ha il Covid-19 sul cuore? Può causare problemi cardiaci?

Il Covid-19 colpisce il cuore in modo permanente? Questa è la domanda che molti scienziati si sono posti sin dall'inizio dell'epidemia.

Il coronavirus colpisce il cuore in modo permanente? Questa è la domanda che molti scienziati si sono posti dall’inizio dell’epidemia. Perché anche quando l’infezione è scomparsa, molti pazienti continuano a manifestare sintomi come dolore al petto, estrema stanchezza o mancanza di respiro.

Problemi cardiaci a lungo termine

I ricercatori hanno già scoperto che il coronavirus attacca il cervello, i polmoni ma anche il cuore e i vasi sanguigni. Questo perché alcuni pazienti avevano livelli anormalmente elevati di coaguli di sangue, che possono causare infarti e ictus.

“Abbiamo capito subito che la coagulazione ha svolto un ruolo importante”, ha affermato Jeffrey Berger, direttore del Centro per la prevenzione delle malattie cardiovascolari presso la NYU Langone Health.

Fortunatamente, i medici lo hanno capito presto perché l’uso di anticoagulanti ha ridotto il rischio di morte. Ma se le conseguenze dannose del virus non sono più da dimostrare a breve termine, di fronte al prolungamento di certi sintomi, hanno dovuto fare i conti con i fatti: i problemi cardiovascolari causati dal virus possono estendersi oltre la guarigione. E questo anche nel caso dei pazienti asintomatici.

Quali effetti del Covid-19 sul cuore?

La scienza non ha ancora tutte le risposte sull’origine della perseveranza di questi problemi cardiaci e quindi su come trattarli. Ma secondo alcuni studi, come quello pubblicato sulla rivista Science Advances lo scorso settembre, il virus riuscirebbe a entrare nei megacariociti, cioè le cellule del midollo osseo che producono le piastrine.

Una volta infettate, le cellule alterano il materiale genetico delle piastrine, provocando un aumento dell’attività delle piastrine, infiammando le pareti dei vasi sanguigni. Questo può portare alla formazione di coaguli di sangue nei vasi sanguigni e alla diffusione al resto del corpo.

Quali trattamenti?

Persistono molte domande sulle conseguenze a lungo termine del coronavirus ma a quasi due anni dall’inizio della pandemia, i ricercatori hanno compreso sempre più i suoi meccanismi e sperano di trovare presto trattamenti in grado di ridurre la gravità dei suoi sintomi, soprattutto per quanto riguarda i problemi cardiovascolari.

