Puntini rossi sulla lingua: i migliori rimedi naturali

I puntini rossi sulla lingua sono una situazione oggettivamente fastidiosa. Quando li si chiama in causa, si può fare riferimento a diversi fattori. Tra questi, rientra l’insorgenza di stomatiti e altre infiammazioni alla bocca. Da non dimenticare è altresì il ruolo della scarlattina e dello streptococco beta emolitico.

Come risolvere il tutto? Nel momento in cui vengono escluse causa patologiche, è possibile ricorrere, ovviamente dopo aver chiesto il parere del medico curante, ad alcuni rimedi naturali. Nelle prossime righe, abbiamo elencato i più importanti. Ricorda sempre che, non essendo i nostri contenuti medici ma solo divulgativi, il punto di riferimento deve essere sempre e solo il tuo specialista di fiducia.

Puntini rossi sulla punta della lingua: come eliminarli in maniera naturale

Quando si parla dei rimedi naturali in caso di puntini rossi sulla lingua, non si possono non chiamare in causa gli sciacqui con il collutorio. Grazie ad essi, è possibile attenuare la carica batterica del cavo orale.

Chi scopre di avere puntini rossi sulla lingua, dovrebbe anche fare attenzione a non assumere sostanze irritanti, in primis l’alcol. Da evitare è anche il fumo (pericoloso, come ben si sa, al di là della presenza o meno dei puntini rossi sulla lingua).

Un rimedio utile in diversi casi e che può trovare applicazione anche nei casi in cui si ha a che fare con la lingua con puntini rossi sulla punta è il bicarbonato. Questo ingrediente, prezioso in casa in diversi casi, può essere utilizzato, diluito nell’acqua, per fare dei gargarismi.

Questi sciacqui dovrebbero essere ripetuti 2/3 volte al giorno. In alternativa al bicarbonato, si può utilizzare una soluzione a base di acqua e sale.

Proseguendo con l’elenco dei rimedi naturali che possono essere presi in considerazione quando si parla di puntini rossi sulla lingua negli adulti, è importante citare la possibilità di masticare foglie di menta, pianta dalla nota efficacia lenitiva. Un mix fantastico nei casi sopra citati è quello che vede in primo piano il latte, che deve essere assunto tiepido, con un po’ di magnesio.

Per attenuare i sintomi dei puntini rossi che compaiono sulla punta della lingua, un espediente di grande efficacia prevede il fatto di umidificare la stanza dove si dorme. In commercio, esistono ottimi umidificatori a prezzi a dir poco accessibili.

Puntini rossi sulla lingua: quando preoccuparsi

Dopo aver parlato dei rimedi naturali contro i puntini rossi sulla lingua, è naturale chiedersi quando preoccuparsi nel momento in cui ci si rende conto di avere a che fare con questa problematica.

Un segnale davanti al quale è necessario allertarsi riguarda la trasformazione dei sopra citati puntini in protuberanze particolarmente gonfie. Questo segnale, in molti casi, rappresenta un sintomo di una carenza alimentare. Il miglior modo per affrontarla è contattare il proprio medico curante per valutare, coni il suo aiuto, l’inizio di un percorso di integrazione alimentare.

Da non dimenticare è altresì l’importanza di rivolgersi al medico curante nel momento in cui i puntini rossi sulla lingua sono associati alla febbre alta e persistente.