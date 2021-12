Questo beneficio delle prugne (forse) non lo conosci

Dopo l’abbuffata natalizia questo può essere il post giusto al momento giusto, sì perché le prugne possono aiutare a perdere peso se consumate con moderazione secondo una nuova ricerca pubblicata dall’Università di Liverpool.

Il potere delle prugne per perdere peso

Non è un sogno che si avvera oppure per molte si, non importa, il dato di fatto è che perdere peso si può basta non eccedere ma mangiare le prugne con moderazione. Questa è la scoperta dei ricercatori dell’Università di Liverpool. Spesso questa frutta secca non è inclusa nelle diete dai nutrizionisti perché molto dolce e invece le evidenze oggi smentiscono questa pratica.

Persi 2 kg e 2,5 cm di circonferenza vita

Per giungere a questa conclusione, i ricercatori hanno modificato la dieta di 100 persone in sovrappeso. Per dodici settimane un primo gruppo ha mangiato prugne al giorno (140 g al giorno per le donne e 171 g per gli uomini) mentre il secondo gruppo ha mangiato, guidato da esperti nutrizionisti, altri tipi di snack salutari. Tutti avevano anche adottato una dieta sana e uno stile di vita equilibrato (consumo di verdure, attività fisica, ecc.).

Conclusione: gli scienziati hanno scoperto che i membri del gruppo che mangiavano prugne ogni giorno perdevano 2 kg e 2,5 cm di circonferenza della vita. Al contrario, le persone del secondo gruppo hanno perso solo 1,5 kg e 1,7 cm di circonferenza della vita nello stesso periodo. La perdita di peso dei mangiatori di prugne ha accelerato dalla quarta settimana di dieta e tutti gli stomaci hanno tollerato bene questo alimento lassativo. Dopo otto settimane, la sensazione di pienezza era maggiore anche tra i consumatori di frutta secca. In una frase: meno sensazione di fame.

Il dottor Jo Harrold, direttore della ricerca, ha dichiarato: “Questi sono i primi dati a dimostrare che le prugne aiutano a perdere peso senza effetti collaterali. A lungo termine, possono giovare a chi è a dieta combattendo la malattia, sentirsi affamati, una grande sfida quando si entra nella fase di stabilizzazione”.

