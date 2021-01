Primo trapianto di cornea artificiale al mondo, 78enne ritorna a vedere

In Israele è stata impiantata una cornea artificiale in un paziente di 78 anni.

è stata impiantata una in un paziente di 78 anni. L’uomo, quasi completamente cieco, è tornato ad avere una vista accettabile.

La cornea artificiale è stata realizzata dalla società CorNeat Vision.

Un uomo di 78 anni, con la cecità quasi completa, è stato il primo destinatario di un impianto di cornea artificiale, ripristinando la sua vista al punto da riconoscere i propri cari e identificare i numeri.

La cornea artificiale CorNeat KPro creata dalla società di impianti biomimetici CorNeat Vision si integra completamente con la parete dell’occhio senza fare affidamento sul tessuto donatore.

L’operazione, come riportato su IFLScience.com, è stata eseguita da un team di medici dell’ospedale Beilinson, in Israele, e l’impianto ha avuto successo nonostante gli occhi del paziente siano stati fortemente danneggiati da molteplici interventi chirurgici precedenti.

Il paziente ha perso la vista una decina di anni fa a causa di un edema e di altre malattie di fondo, rendendolo incapace di vedere nient’altro che le forme sfocate. Sono stati tentati interventi chirurgici alla cornea del donatore ma senza successo.

Dopo la rimozione delle bende il paziente ha subito notato il miglioramento della sua vista. Poteva identificare le singole dita sollevate, i numeri da una tabella visiva nonostante non fosse in grado di vedere il numero più grande prima dell’intervento e poteva osservare sua figlia dopo tanti anni.

Il dott. Gilad Litvin, creatore di CorNeat KPro, in una dichiarazione ha affermato: «Svelare questo primo occhio impiantato e trovarsi in quella stanza, in quel momento, è stato surreale. Dopo anni di duro lavoro, vedere un collega impiantare il CorNeat KPro con facilità e osservare un altro essere umano riacquistare la vista il giorno seguente è stato elettrizzante e commovente, c’erano molte lacrime nella stanza».

Le malattie della cornea rappresentano la seconda causa di cecità nella maggior parte dei Paesi in via di sviluppo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che circa 2 milioni di persone all’anno soffrono di cecità corneale.

Il trapianto di una cornea artificiale, se s’integra con successo nell’occhio del paziente, può rappresentare un’alternativa.

Irit Bahar, direttore del dipartimento di oftalmologia presso il Rabin Medical Center e chirurgo dell’intervento ha dichiarato: «La procedura chirurgica è stata semplice e il risultato ha superato tutte le nostre aspettative. Il momento in cui abbiamo tolto le bende è stato un momento emozionante. Siamo orgogliosi di essere in prima linea di questo progetto significativo che avrà senza dubbio un impatto sulla vita di milioni di persone».

La cornea CorNeat KPro è stata approvata per l’impianto nel giugno 2020, dando così inizio a uno studio clinico multinazionale che ha coinvolto 10 pazienti in tutto il mondo. Sono ora previsti ulteriori studi a seguito del successo del trapianto.

LEGGI ANCHE: Cos’è il glaucoma.