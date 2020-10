Pregliasco: “Abbiamo un mese di tempo per tamponare la seconda ondata”

«Abbiamo una settimana – 15 giorni per capire quanto impatto avranno le scuole, che al momento vanno bene: direi che abbiamo il mese di ottobre per tamponare la seconda ondata».

Così il virologo e direttore sanitario del Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, a Studio 24 su Rainews, precisando che, al momento «siamo in una fase di limbo» ma che, se il trend dei contagi in risalita si confermerà anche nei prossimi giorni, «arriveremo a una seconda ondata» di contagi.

Poi, a proposito di quanto successo in Serie A, Pregliasco ha detto: «La salute deve essere sempre la priorità. Da nove settimane ci sono incrementi nel numero dei casi, ma ci sono interessi economici come è il campionato di calcio. Ci vuole responsabilità in primis dei calciatori. Non dico che devono vivere in una bolla, ma ci vogliono comportamenti responsabili, nel contesto della vita normale».

«La quarantena soft? Va bene per i chirurghi, non per i calciatori – ha aggiunto il virologo – dobbiamo fare, come cittadini, quarantena se abbiamo avuto contatto stretto e bisogna stare a casa 14 giorni. Un chirurgo specialista di questioni oncologiche e non ci sono possibili sostituti per la sua specificità e se è asintomatico, allora è giusto che lavori».

«Caso Napoli? Fondamentali isolarli perché c’è un caso indice, ma è altrettanto importante avere distanziamento. Per costruire una bolla – ha affermato – c’è bisogno di una preparazione, non è una questione immediata. Al Genoa, Perin era sintomatico con una più alta capacità di diffondere il virus. Giusto non giocare Juventus-Napoli per spezzare la catena dei contagi e per evitare nuovi focolai».

