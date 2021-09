Pillola anti Covid-19, importante annuncio di Pfizer

L’azienda farmaceutica Pfizer ha annunciato di aver iniziato l’ultima fase di trial del farmaco antivirale per via orale per la terapia del Covid-19 nei pazienti adulti non ospitalizzati con sintomi.

La compagnia farmaceutica sta lavorando a una pillola antivirale, PF-07321332, da assumere ai primi segni di contagio. Lo studio coinvolge 1.140 partecipanti. Nel trial è prevista anche una dose minima di ritonavir.

Al momento l’unico antivirale consentito per la cura del coronavirus negli Stati Uniti d’America è il remdesivir somministrato per endovena. Pfizer ha annunciato a luglio che se il trial della pillola PF-07321332 avrà successo richiederà l’uso d’emergenza nel quarto trimestre dell’anno.

